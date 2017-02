Von Katharina OhmLörrach. In gespannter Erwartung drücken sich die meist barfüßigen Damen in die linke hintere Ecke des mit Holz ausgelegten Raums, der von einer großen Spiegelwand dominiert wird. Ansonsten ist die Ausstattung minimal – thematische Plakate zieren die Wände, eine einsame Boxbirne hängt von einem Balken. Auf dem Boden liegen Ziegelsteine und Holzblöcke, denen angesichts ihres aktuellen Aufenthaltsortes wohl keine allzu rosige Zukunft bevorsteht.Günter Witzig bietet hier seit den 1990ern Selbstverteidigungskurse für Frauen. Er selbst ist Großmeister im Taekwon-Do und hat den 6. Dan erreicht. Im Kurs beschränkt er sich jedoch nicht nur auf diesen Kampfstil, sondern hat mehrere Methoden zur Selbstverteidigung vereint.Beatrix, 42, ist eine von 20 Frauen, die sich an diesem Abend dort versammelt habe. „Ich mache diesen Kurs zu meiner eigenen Sicherheit, auch weil ich beruflich oft nachts unterwegs sein muss. Ich will mein Selbstbewusstsein und meine körperliche Fitness verbessern.“„Manchmal reicht es schon energisch Stop zu rufen und einen Schritt zurück zu gehen“, erklärt Witzig in seinem weißen Kampfanzug vor der versammelten Gruppe. Täter werden oft schon durch kleinste Unberechenbarkeiten abgeschreckt: Vier von fünf Angreifern brechen laut Witzig eine versuchte Vergewaltigung nach leichter oder spätestens nach heftiger Gegenwehr ab.Viele der Anwesenden haben jetzt die Arme vor der Brust verschränkt – Ein imaginärer Schutz vor den Bildern, die bei allen im Kopf aufsteigen. Eine subtile Geste, die viel aussagt. Das findet auch Witzig, deswegen geht es in seinem Kurs nicht nur um den gezielten Faustschlag, sondern auch um Körperbewusstsein und Körpersprache.Energisches Auftreten, Selbstbewusstsein und Körperspannung: Das klingt in diesem Kontext ein bisschen nach Homöopathie, wird aber von Witzig begründet: „In den meisten Fällen sucht sich der Täter sein Opfer lange vor der Tat aus. Es geht ihm um Kontrolle und Gewaltausübung gegenüber jemand Schwächeren. Also beobachtet er sein Ziel über Wochen hinweg, analysiert die Haltung und Gewohnheiten. Und erst wenn er sich sicher fühlt, dann erfolgt der Zugriff. Daher ist Körpersprache unheimlich wichtig. Man darf dem Täter erst gar nicht das Gefühl geben, etwas erreichen zu können.“Die Schultern straffen sich, dann geht’s los mit ein paar lockeren Übungen zum Warmwerden. Jeder Sprung, jedes Armkreisen wird vom Großmeister mit unglaublicher Präzision und Körperspannung ausgeführt. Die knapp 40 Jahre Erfahrung in der Kampfkunst haben deutliche Spuren hinterlassen.„Kiab“! Die Luft entweicht mit einem Schrei der Lunge, die Faust trifft mit voller Wucht auf das Polster. Das noch am Anfang aus allen Ecken zu hörende verlegene Lachen, getragen von der Sorge zu rabiat gewesen zu sein, weicht bald der Freude, ungehemmt aufs Leder schlagen zu können – unter professioneller Anleitung selbstverständlich. Auf das Erlernen des richtigen Faustschlags folgt die Befreiung aus dem Würgegriff.Den Ernstfall nachstellen ist nicht leicht, aber wenn die Partnerin nur sanft den Hals umschlingt und schon loslässt, bevor die Abwehrmaßnahme wirklich Wirkung zeigen kann, bleibt beim Trainingseffekt einiges auf der Strecke. Deswegen werden laut Witzig zu den nächsten Übungsstunden auch kräftige Männer eingeladen: „Wenn die Situation nicht authentisch ist, kann man sich auch nicht auf den Ernstfall vorbereiten. So eine Situation muss man mal gespürt haben“, erläutert Witzig.Der Sportlehrer arbeitet eng mit der Polizei zusammen und tauscht sich mit den Beamten über Sinnhaftigkeit von Maßnahmen aus. Viele Konzepte, nach denen die Polizistinnen trainieren, wendet er auch im Seminar an. Zwölf Einheiten umfasst der Kurs. „Man muss Bewegungen 1000 Mal trainieren, damit sie im Unterbewusstsein verankert werden“, erklärt Witzig. „Dafür gehen die Frauen mit einem deutlich veränderten Körperbewusstsein aus dem Kurs hervor.“