Lörrach Ehrlich und mutig durchs Leben

Lörrach. Die Lörracherin und dreifache Mutter Ariane Vaßen war lange auf der Suche nach einem geeigneten Buch für Leseanfänger. Es sollte sowohl alltagsnahe Themen für Erstklässler behandeln als auch christliche Grundwerte vermitteln.

Da sie diese Kombination nicht fand, schrieb sie kurzerhand selbst ein Buch: „Tim Brenners Schulabenteuer“ beschäftigt sich zielgruppengerecht mit Schulsituationen, Freundschaften und dem Miteinander in der Familie. Das Buch ist im September im Fontis-Verlag (Basel) erschienen. Illustriert wurde es von Tanja Husmann.

„In ‚Tim Brenners Schulabenteuer‘ steckt viel von unserer Familie drin. Alles hätte sich so oder so ähnlich auch bei uns zu Hause ereignen können“, sagt Vaßen. Die 37-Jährige ist verheiratet mit Markus Vaßen, leitender Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde Lörrach.

Die Geschichte: Tim Brenner ist sechs Jahre alt und hat eine kleine Schwester namens Paula. Sie ist vier Jahre alt und geht in den Kindergarten; Tim geht schon in die Schule. Er spielt in einem Fußballclub, und am liebsten ist er mit seinen Freunden zusammen. Sein Glaube ist ihm wichtig – und seinen Eltern auch. Ritterspiele mag er natürlich auch sehr. Vieles läuft bei Tim prima. Aber längst nicht alles: Manchmal gibt es Probleme in der Schule. Ja, eigentlich sogar schon am ersten Schultag – denn er hat Angst davor, weil er dort ja noch niemanden kennt. Es kommt auch vor, dass auf dem Schulweg andere Kinder nicht mit ihm reden wollen und er sich deshalb blöd fühlt. Manchmal mag er auch keine Hausaufgaben machen und sagt daheim nicht immer ganz die Wahrheit. Aber Tim findet Freunde. Er lernt, dass es gut ist, ehrlich und mutig durchs Leben zu gehen.