Es war eine große Freude für Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog, am Mittwoch der 1. Damen-Handballmannschaft des Turnvereins Brombach (TVB) zu ihrem Aufstieg in die dritte Bundesliga zu gratulieren. Die Sportlerinnen seien damit vorbildgebende Botschafterinnen des Ortsteils.

Lörrach-Brombach. „Es war schon bei meinem Vorgänger Lutz Schmiedlin zur Tradition geworden, herausragende Sportler für ihre Leistungen zu ehren“, sagte Herzog einleitend. Bei dem Sektempfang war fast die gesamte Damenmannschaft erschienen. Ein großer Teil der Ortschaftsräte sowie der städtische Fachbereichsleiter Jugend-Schule-Sport, Joachim Sproß, und der Vorsitzende des TVB, Hans Dieter Strittmatter, erwiesen den Spielerinnen ihre Referenz.

In den vergangenen Jahren durchlebte die 1. Handball-Damenmannschaft ein Wechselbad der Gefühle. Im Jahre 2012 waren die Handballerinnen zum ersten Mal in die Baden-Württemberg-Oberliga aufgestiegen. Bereits ein Jahr später erfolgte der Abstieg. Hartnäckig kämpften sich die Spielerinnen wieder nach oben, und so gelang 2014 erneut der Aufstieg in die Baden-Württemberg-Oberliga. Es folgte ein Jahr der Stabilisierung . Einen neuen Schub erlangte die Mannschaft, als im Juni 2015 Igor Bojic das Amt des Trainers übernahm. Andreas Storz fungierte als Torwarttrainer und sorgte für die Organisation.

So stand die 1. Handball Damenmannschaft des TVB am Ende der abgelaufenen Spielsaison mit 35 :17 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und steigen somit auf. Auch die Torbilanz mit 738 : 677 kann sich sehen lassen.

Die Damen befinden sich bereits in der intensiven Trainingsphase. Drei Abende in der Woche sind dafür angesetzt. Bereits am 17. September muss die Mannschaft zum ersten Pflichtspiel in Pforzheim antreten.

Die Heimspiele müssen weiterhin in der Wintersbuck-Halle ausgetragen werden, weil es in Brombach keine geeignete Halle gibt. Umso wichtiger sei deshalb der Neubau der Sporthalle in Brombach, betonte Herzog. Sie hofft, dass das letzte Wort über den Baubeginn noch nicht gesprochen ist

„Für die kommende, sicher spannende Saison wünsche ich allen Spielerinnen erfolgreiche, verletzungsfreie Spiele und den Klassenerhalt“, sagte Herzog zum Abschluss.