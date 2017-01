Lörrach (mek). Die Wohnbau Lörrach plant in Schopfheim „Am Eisweiher“ ein Bauprojekt mit 70 Mietwohnungen (wir berichteten). Der Gemeinderat der Stadt Schopfheim hat dem Verkauf des erforderlichen Grundstücks an die Wohnbau Lörrach bereits beschlossen und gleichzeitig einstimmig zugestimmt, dass die Stadt eine Million Euro in die Kapitalrücklage der Wohnbau Lörrach einzahlt, um deren Eigenkapital für das Projekt in der Markgrafenstadt zu stärken. Heute Abend berät nun der Lörracher Hauptausschuss darüber.

„Hochwertige und dennoch preisgünstige“ Mietwohnungen

„Das Eigenkapital ist unsere große Schwäche –­ weil wir immer so aktiv am bauen sind, ist dieses relativ gering“, erklärte Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Wohnbau Lörrach, gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Umso erfreulicher sei die Botschaft aus Schopfheim für die Wohnbau: „Wir bekommen ein schönes Grundstück in guter Lage für einen vernünftigen Preis.“

Gemeinsam mit der zusätzlichen Finanzspritze für das Eigenkapital sei es nun möglich, „hochwertige und dennoch preisgünstige“ Mietwohnungen zu errichten. „Dass ist das, was wir als Wohnbau seit Jahren versuchen und wenn die Rahmenbedingungen so wir hier stimmen, ist das auch möglich“, sagte Nostadt.

Die Stadt Schopfheim erhält im Gegenzug für jedes Kalenderjahr, in dem das Geld in der Kapitalrücklage verbleibt, bei Auflösung einen Vorabgewinn in Höhe von zwei Prozent der zum Jahresende des jeweiligen Geschäftsjahres bestehenden Zuzahlung.

Eine Erhöhung des Stammkapitals durch die Stadt Schopfheim sei laut Nostadt keine Alternative gewesen, da eine Veränderung der bestehenden Beteiligunsverhältnisse – der Lörracher Anteil ist neun Mal höher als der Schopfheimer – nicht erwünscht sei. Andernfalls hätte die Stadt Lörrach als Hauptgesellschafterin neun Millionen Euro zusätzlich in die Kapitalrücklage einzahlen müssen.