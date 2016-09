Von Peter Ade Lörrach. Die stressige Übergangszeit ist vorbei. Jetzt herrscht Freude pur. Die Tumringer sind begeistert von der neuen Halle im Ortszentrum. Deshalb wird am Samstag, 24. September, von 11 bis 17 Uhr gefeiert. Das Motto lautet: „Tumringer Vereine - mach mit!“ Hansi Gempp, der Chef des Turnvereins, bringt es auf den Punkt: „Das lange Warten hat sich gelohnt. Wir sind froh und dankbar, endlich wieder einen Ort der Kommunikation und einen geeigneten Treff für Jung und Alt zu haben.“ Zum „Tag der offenen Tür“ rechnet er mit 500 Besuchern. Die Turner mit ihrer seit Jahren umfangreichen Leistungs-, Breiten-, Kinder- und Jugendarbeit werden ab Montag die Hauptnutzer der neuen Halle sein. „Wir sind praktisch an jedem Wochentag präsent“, sagt Vorstandsmitglied Sonja Schöpflin und freut sich mit den Aktiven über die gute Ausstattung. Begeisterung herrscht über die sogenannte Schnitzelgrube, die bei kraftvollem Training an Reck oder Stufenbarren eine unfallfreie „Landung“ sicherstellt. Die in einer Interessengemeinschaft (IG) zusammengeschlossenen Organisationen und Gruppen – Turnverein, Gesangverein, Güggel-Clique und Freiwillige Feuerwehr – haben sich mächtig ins Zeug gelegt, um für den „Eröffnungstag“ ein buntes Unterhaltungsprogramm auf die Beine zu stellen. Auftakt ist um 11 Uhr. Ansprachen von Bürgermeister Michael Wilke, Rektorin Cornelia Huber, IGTS-Vorstand Manfred Sütterlin und dem städtischen Fachbereichsleiter Jugend, Schulen und Sport, Joachim Sproß, werden von Schulchor und Gesangverein umrahmt. Im Anschluss warten Mitmach-Stationen in und vor der Halle und auf dem Schulhof. Der Turnverein bietet einen Parcours und zeigt seine Geräte. Die Freiwillige Feuerwehr ist mit einem Löschfahrzeug und einem Spritz-Spiel präsent. Ab 15 Uhr gibt’s in einem Show-Block „Freies Singen“ mit den Denzer-Brüdern Thomas und Uli. Peter Wilhelm und Martin Kessler kündigen einen Flohmarkt des Gesangvereins an. Angeboten werden allerlei Utensilien aus dem ehemaligen „Sänger-Huus“, die nach dem Umzug in den neuen Vereinsraum der Halle nicht mehr benötigt werden. Für Essen und Trinken ist den ganzen Tag reichlich gesorgt. Es gibt Grillspezialitäten, Getränke aller Art, eine Sektbar, Kaffeestube und einen Waffelverkauf in der neuen Schulmensa, der eine Küche angegliedert ist. Apropos Schule: Sie wird mit Beginn des neuen Schuljahrs zwei separate Klassenräume und einen Ruheraum in der Halle beziehen und nach Angaben von Rektorin Cornelia Huber im Rahmen ihres Ganztagsangebots in der Mensa 110 bis 120 der insgesamt 146 Kinder mit Mittagessen versorgen.