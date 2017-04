Lörrach Ein Fest – so bunt wie die Welt

Nachrichten-Ticker

23:20 "Bild": AfD-Bremen will Höcke-Rauswurf stoppen

Berlin - Parteiinterne Unterstützer des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke wollen das gegen ihn eingeleitete Ausschlussverfahren per Parteitagsbeschluss kippen. In einem Antrag für den Bundesparteitag fordere die AfD-Bremen, dem Bundesvorstand die Weisung zu erteilen, das Parteiausschlussverfahren nicht weiter zu verfolgen, berichtet die "Bild"-Zeitung. Zur Begründung führten die Antragsteller an, dass die "Erfolgsgeschichte der AfD" durch den Parteiausschluss "bedroht" sei. Ein Festhalten an dem Ausschlussverfahren würde die Partei während des gesamten Wahlkampfes belasten.

21:57 Gabriel gegen weitere militärische Eskalation in Syrien

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat sich strikt gegen eine weitere militärische Eskalation im Syrien-Konflikt ausgesprochen. Er spricht sich dafür aus, den aktuellen Moment des Erschreckens auf allen Seiten dazu zu nutzen, die verschiedenen Parteien an einen Verhandlungstisch zu bekommen. Das sagte Gabriel im ZDF. Außerdem müsse man Russland rausholen aus der unverbrüchlichen Treue gegenüber dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Ohne Russland, den Iran, Saudi-Arabien und die Vereinigten Staaten werde der Konflikt nicht lösbar sein.

21:49 Ägyptens Präsident verhängt Ausnahmezustand

Kairo - Nach den verheerenden Anschlägen in Ägypten hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi für die nächsten drei Monate den Ausnahmezustand ausgerufen. In einer Fernsehansprache am Abend erklärte Al-Sisi: "Die Auseinandersetzung mit den Terroristen wird lang und schmerzhaft sein." Er warf anderen Ländern vor, den Terrorismus in Ägypten zu unterstützen - nannte aber kein bestimmtes Land. Bei Anschlägen auf christlich-koptische Kirchen in Nordägypten waren mehr als 40 Menschen getötet und etwa 120 verletzt worden.

21:03 Spotify-Chef Ek: Unser Kollege starb bei Stockholm-Anschlag

Stockholm - Eines der Todesopfer des Lkw-Anschlags in Stockholm war ein langjähriger Mitarbeiter des Musik-Streamingdienstes Spotify. Gründer Daniel Ek bestätigte in einem Facebook-Post, dass der Brite bei dem Anschlag ums Leben gekommen sei. "Es gibt keine Worte um zu beschreiben, wie sehr wir ihn vermissen werden und wie traurig wir sind, ihn auf diese Weise verloren zu haben", schrieb Ek. Bei dem mutmaßlichen Terroranschlag waren am Freitag 4 Menschen getötet worden, 15 wurden verletzt. Zwei der Toten stammten den Behörden zufolge aus Schweden, die anderen aus Großbritannien und Belgien.