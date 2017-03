Lörrach Ein großes Rad trotz kleinem Budget

Von Kristoff MellerLörrach. 200 Jahre nachdem Karl Freiherr von Drais in Mannheim die Draisine erfand, hatte das Dreiländermuseum, das über die größte historische Fahrradsammlung in Südbaden verfügt, Großes vor. Dann kamen den Radplänen im vergangenen Jahr jedoch mitten in der Planungsphase die Sparbemühungen der Stadtverwaltung dazwischen.Zwischenzeitlich stand die Ausstellung laut Museumsleiter Markus Moehring sogar auf der Kippe, denn es gibt in diesem Jahr keine städtischen Projektmittel für Sonderausstellungen (siehe separaten Artikel). „Es wäre schade gewesen, diese Chance verstreichen zu lassen“, sagte Moehring beim Pressegespräch am Donnerstag (wir berichteten).„Ohne Sponsoren geht es nicht“, machte Oberbürgermeister Jörg Lutz deutlich und zeigte sich entsprechend erleichtert, dass die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (10 000 Euro) und die Badenova (5000 Euro) als Hauptsponsoren und Unterstützer umweltfreundlicher Mobilität in die Bresche gesprungen sind. Die Verwaltung habe zudem Möglichkeiten gefunden, die Ausstellung auch ohne Projektmittel zu unterstützen. Beispielsweise durch das Einsparen einer Energiestadt-Zeitung.Aufgrund der Diskussion über die Finanzierung und der damit einhergehenden Verzögerungen konnte die Schau laut Moehring allerdings nicht so umfassend wie erhofft in die Feierlichkeiten des Landes eingebunden werden, das auch eine eigene Website erstellt hat.Denn auch andere Orte im Ländle der Erfinder planen Ausstellungen und Aktionen zum Thema 200 Jahre Fahrrad. Allen voran die Stadt Mannheim. Das dortige Technoseum hätte für die große Landesausstellung gerne auch einige bedeutende Lörracher Exponate – das Dreiländermuseum besitzt unter anderem drei Draisinen, ein Hochrad und ein Tretkurbelrad aus dem 19. Jahrhundert – ausgeliehen. Der Anfrage wurde laut Bürgermeister Michael Wilke aber eine Absage erteilt: „Wir wollten unbedingt selber etwas machen.“Die wohl einzige erhaltene Kinderdraisine, die Teil des Lörracher Bestands ist und aus der Familie des Museumsgründers stammt, wurde darum laut Moehring inzwischen von den Mannheimern nachgebaut.Während dort aber die Historie im Fokus steht, geht es den hiesigen Organisatoren um mehr: „Uns ist es wichtig, auch in die Gegenwart und Zukunft zu schauen“, erklärte Wilke. Der Besucher soll die Entwicklung vom kostspieligen Luxus- zum Massenartikel näher gebracht werden. Auch der kulturgeschichtliche Hintergrund und Themen wie Schmuggel mit dem Rad im Dritten Reich oder die Lörracher Radvereine werden laut Moehring beleuchtet.„Das Rad ist ein Erfolgsrenner“, ergänzte Lutz und verwies auf Umwelt- und Gesundheitsaspekte. Das Thema Mobilität werde aber leider oft so diskutiert wie „Glaubensfragen zur Zeit der Kreuzzüge“, beklagte der OB. Er wünscht sich darum für die Sonderausstellung, dass die Besucher einen „romantisch-sentimentalen Zugang zum Rad finden – losgelöst von der aktuellen Verkehrsdiskussion.“Ins Rollen kommt die Ausstellung am 12. Mai, dem Vorabend des städtischen „Tag der Mobilität“. Die Finissage ist in den „ slowUp Basel-Dreiland “ am 17. September eingebettet, dessen Route um eine Runde durch die Innenstadt erweitert werden soll. Lörrach ist außerdem wieder beim „ Stadtradeln “ (geplant vom 25. Juni bis 15. Juli) dabei, und das Rahmenprogramm zur Ausstellung umfasst neben einem Lörracher Heft zahlreiche Veranstaltungen, Vorträge, Radtouren und Workshops, wie Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz, erläuterte.Für Führungen und besondere Angebote, die sich unter anderem an Grundschüler richten, kann man sich laut Moehring schon jetzt anmelden. Mehr Infos unter www.dreilaendermuseum.de