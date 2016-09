Auf den Tüllinger Rebhängen reift ein guter Tropfen heran. Lesebeginn ist am 25. September, die Hauptlese findet dann im Oktober statt. Beim traditionellen Rundgang können sich Prominente und Weinfreunde am 19. September über den kommenden Jahrgang informieren. Von Guido Neidinger Lörrach. „Momentan ist es eine Freude, die Entwicklung der Trauben zu beobachten“, betonte Karlheinz Ruser, der Rebobmann der Interessengemeinschaft Weinbau Tüllingen gegenüber unserer Zeitung. In seinen Worten schwingt unverkennbar die Erwartung auf einen guten Weinjahrgang 2016 mit. Dabei sah es anfangs gar nicht so gut aus. Ein nasskalter Mai sorgte laut Ruser zunächst einmal „für einen späteren Austrieb der Reben.“ Auch die erste Junihälfte war noch verregnet, glücklicherweise allerdings bei höheren Temperaturen, sodass Ruser und seine Kollegen ein zügiges Wachstum in den Rebhängen beobachten konnten. Doch die feuchtwarme Witterung hatte auch ihre Schattenseite. „Es entstand ein hoher Sporenflug des falschen Mehltaus“, erinnert sich Ruser. Diesem musste mit intensivem Pflanzenschutz begegnet werden. „Mit wöchentlichen Spritzabständen bekamen wir dieses Problem gut in den Griff“, erklärte Ruser die notwendige Maßnahme zum Schutz der Reben. Der Schlechtwetterperiode folgte dann laut Ruser „zum richtigen Zeitpunkt ein lang ersehntes Hoch“. Dadurch sei die Blüte rasch voran gekommen und konnte bis Ende Juni abgeschlossen werden. „Die Trauben entwickelten sich bei einem schönen und nicht allzu heißem Juli sehr gut“, freuten sich Ruser und Kollegen. Auch der sommerliche August mit sehr heißen Temperaturen und dazwischen immer wieder etwas Regen, tat der Traubenreife gut und ließ sie bestens voranschreiten. Die Rebbauern rund um den Tüllinger freuen sich bereits auf einen guten Jahrgang. Der Lesebeginn wird nach den Worten von Karlheinz Ruser um den 25. September herum liegen. Die Hauptlese wird in diesem Jahr im Oktober stattfinden. Bei einem kleinen „Z’Obe“ in geselliger Runde werden die Weine des Jahrgangs 2015 probiert. Zuvor findet ein Rundgang statt, zu dem alle Weinfreunde eingeladen sind. Hier erfahren die Teilnehmer Wissenswertes über den Weinbau am Tüllinger und den neuen Jahrgang. Treffpunkt ist am Montag, 19. September, 17.30 Uhr, beim Bammerthüsli. Teilnehmen werden wie immer auch zahlreiche Prominente. Eingeladen sind neben Landrätin Marion Dammann die Oberbürgermeister von Lörrach und Weil am Rhein, Jörg Lutz und Wolfgang Dietz sowie der Riehener Gemeindepräsident Hansjörg Wilde.