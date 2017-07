Lörrach Ein gutes Team und neue Projekte

Von Ursula König

Lörrach. Stabwechsel beim Deutschen Kinderschutzbund Lörrach (DKSB): Nach fünfjähriger Amtszeit übergab die Vorsitzende Renate Wassmer den Vorsitz an Katja Mattl, die auf der Jahreshauptversammlung am Mittwoch im Gasthaus Kranz einstimmig zur neuen Vorsitzenden gewählt wurde.

Mit Mattl habe sie eine „würdige Nachfolgerin“ gefunden, so Wassmer, die den Vorsitz vor fünf Jahren übernommen hatte, nachdem der gesamte Vorstand zurückgetreten war. „Ich übergebe ein wunderbares, harmonisches Team, eine gute finanzielle Grundlage und viele neue Projekte.“ Zudem, so meinte Wassmer, müsse sich der Vorstand verjüngen, um seinen Fortbestand zu gewährleisten.

Projekte Der DKSB unterstützt und leitet Projekte wie die bewährte Hausaufgabenbetreuung, derzeit an der Eichendorf- und Salzertschule in Lörrach. In Weil am Rhein wird die Betreuung an der Markgrafen-, der Tschamber- und der Leopoldschule angeboten. „Mama lernt Deutsch“: Renate Hugenschmidt und Michaela Thöne leisten mit Konversation und „einfacher Grammatik“ einen Beitrag zur Integration.

Auch neue Projekte wurden angestoßen wie das Programm „KörperWunderWerkstatt“ an der Schlossbergschule in Haagen. Darin wird der Umgang mit Sexualität thematisiert. Dies soll dazu beitragen, Gefahren zu erkennen und sich zu schützen. Erfolgreich verlief auch die Aktion „trockene und warme Füße“, mit der 52 Paar winterfeste Schuhe aus dem Schuhhaus Werdich verteilt werden konnten.

Familienbetreuung mit dem Schwerpunkt „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist ein weiteres Kernelement des DKSB. Der Verein strebt verstärkt „Bildung und Teilhabe“ an für Familien mit einem geringeren Einkommen. Große Nachfrage bestehe weiterhin an den „Seepferdchen“-Schwimmkursen. Diese „kommen sehr gut an“. Ein großer Dank galt Schirmherr Ottmar Hitzfeld.

Mit einem Bildervortrag gewährte Gisela Schleith, Kreisjugendreferentin, einen Einblick in die beliebten Kinder- und Jugendfreizeiten. Der Klimawechsel sei für viele Kinder mit Allergien wichtig, und gemeinsame Essenszeiten seien nicht für alle Familien selbstverständlich. Engagement Die vielfältigen Aufgaben des DKSB werden ehrenamtlich bewältigt. Seminare, Schulungen und Informationsangebote des Landesverbandes werden regelmäßig in Anspruch genommen, um fachliche Weiterbildungen zu gewährleisten, erklärte die zweite Vorsitzende Marianne Wassmer.

So wurden auch die Kinderschutztage in Leipzig vor kurzem besucht, die wichtige Impulse vermittelten, wie ein geplantes Grundgesetz für Kinder.

Neuwahl des Vorstandes 1. Vorsitzende Katja Mattl, 2. Vorsitzende Marianne Wassmer, Kasse Anna-Marie Lüttgens, Schriftführerin Andrea Urnau, Beisitzerin Renate Wassmer