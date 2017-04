Lörrach Ein Hoch auf den Lokführer

Von Kristoff MellerLörrach. Wer regelmäßig mit der Regio-S-Bahn unterwegs ist, dem dürfte schon aufgefallen sein, dass seit einiger Zeit eine junge, männliche Stimme nicht nur den nächsten Halt ankündigt, sondern Verspätungen charmant rechtfertigt, im lockeren Plauderton die Umstiegsmöglichkeiten aufzählt und am Freitagabend „ein schönes Wochenende“ wünscht. Ganz anders als das sonst übliche, nüchterne „Nächster Halt...“, das aus dem Lautsprecher klingt.Der Mensch hinter dieser Stimme heißt Sascha Bringmann, ist gerade einmal 21 Jahre alt und stammt aus Köln. Im Oktober war der bei der DB-Fernverkehr ausgebildete Lokführer zu Besuch in Lörrach und schickte nach einer Fahrt mit der S6 gleich eine Bewerbung an die SBB Lörrach: „Mir hat die Region gefallen, und innerhalb einer Woche hatte ich einen neuen Job“, erinnert sich Bringmann. Nach absolviertem Leistungstest und Theorieprüfung trat er zum 1. November seinen Dienst an.Die Wiesentalstrecke zwischen Zell und Basel SBB ist für einen Lokführer mit gerade einmal 27 Kilometern verhältnismäßig kurz. Vor allem wenn man vom Fernverkehr kommt. Doch die vielen Haltepunkte bieten nicht nur mehr Gelegenheiten für Ansagen, sondern sorgen generell für Abwechslung, schildert Bringmann: „Wenn man 400 Kilometer ohne Halt durchfährt, fällt einem irgendwann die Decke auf den Kopf, da ist es hier deutlich interessanter.“ Außerdem bleibe man wesentlich konzentrierter.„In Kürze haben wir es wieder einmal geschafft, wir erreichen Basel SBB, unsere Endstation. Ich verabschiede mich von allen Fahrgästen und wünsche einen schönen Tag oder eine angenehme Weiterreise. Der Ausstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Bis zum nächsten Mal.“Seine Ansagen sind nicht immer urkomisch, aber immer freundlich. Darum hat er inzwischen eine gewisse Berühmtheit in den regionalen Foren der sozialen Medien erlangt, und auch am Bahnsteig danken ihm die Fahrgäste: „Viele laufen nach dem Aussteigen mit einem Grinsen vorbei. Manche winken, klatschen oder strecken auch schon mal den Daumen in die Höhe. Das ist einer der Unterschiede zum Fernverkehr – man sieht sich immer wieder und kennt sich.“Grundsätzlich sind die Lokführer der SBB dazu angehalten, die Fahrgäste bei Unregelmäßigkeiten im Betriebsablauf zu informieren. Da es nicht jedem leicht fällt, über das Mikrofon zu kommunizieren und gleich die richtigen Worte zu finden, gibt es einen entsprechenden Leitfaden. „Es bleibt jedem aber freigestellt, seine Ansage im Sinne des Leitfadens auszuschmücken“, erklärt Sigfried Horstmann, Betriebsleiter der SBB in Lörrach.Zudem existiert mittlerweile die Möglichkeit, für fast jede Situation eine passende Ansage vom Band auszuwählen. „Bis ich da die ganzen Knöpfe gedrückt habe, sage ich es lieber schnell selbst“, findet Bringmann.Seine Ansagen macht er dabei „frei Schnauze“, wie er sagt. „Wenn es beispielsweise regnet, versuche ich die Leute mit einem netten Spruch aufzuheitern.“Richtig durchgestartet ist er an der diesjährigen Fasnacht: „Ich komme ja aus Köln, und als ich eine große Gruppe Hästräger zum Jubiläumsumzug nach Hausen im Zug hatte, habe ich ein paar Sprüche auf Kölsch zum Karneval rausgehauen, die mir gerade in den Sinn kamen. Zum Beipsiel et hätt noch emmer joot jejange ihr Narren, Kölle Alaaf.“ Weil die Fahrgäste sehr positiv darauf reagierten, schmückt er seine Ansagen seither regelmäßig aus.„Es gibt Tage, da mache ich das und Tage, da mache ich es nicht, weil mir nicht danach ist oder es die Arbeitsbelastung einfach nicht zulässt“, erklärt Bringmann. „Außerdem will ich mir auch nicht den Mund fusselig reden. Einmal zu Beginn habe ich das fünf Stunden durchgezogen – am nächsten Tag hatte ich keine Stimme mehr...“„Der Sascha ist halt einfach eine Frohnatur“, erklärt Betriebsleiter Horstmann. „Er hat aber die Vorgabe, es nicht zu übertreiben, manche Pendler wollen schließlich auch ihre Ruhe.“ Außerdem komme es auf die Situation an. „Die Sicherheit steht natürlich immer an erster Stelle“, betont Horstmann. „Aber Sascha vergisst das nicht und macht einen guten Job.“