Von Gottfried Driesch

„Jubiläen“ war das Motto des Jahreskonzerts der Stadtmusik Lörrach. Und etwas war einmalig: Der Eintritt zu dem Jahreskonzert am Samstag im Burghof war kostenlos.

Lörrach. Der Grund zu dieser Besonderheit lag in der Stadtmusik selber – doch dazu später. Die Stadtmusiker Roland Senn und Ulrich Ernst wurden für 40 Jahre aktives Musizieren geehrt. Daneben haben beide Mitglieder auch weitere Aufgaben und Verantwortung in der Stadtmusik Lörrach übernommen (wir berichten noch).

Das Thema Jubiläen strahlte auch auf die Programmgestaltung aus. Dirigent Ulrich Winzer hatte alle Musikstücke an geschichtliche Jubiläen der vergangenen 300 Jahre gekoppelt.

Traditionell eröffneten die „Orchesterkids“ den musikalischen Reigen. Durch die engere Zusammenarbeit mit der Musikschule Lörrach und durch eigene Ausbilder sind die Orchesterkids zahlenmäßig wieder angewachsen. Erfrischend forsch spielten die Jungmusiker auf. Ulrich Winzer hatte zunächst „The Banana Boat Song“ zum 90. Geburtstag am 1. März von Harry Belafonte ausgewählt. Gefühlvoll erklang anlässlich des 70. Geburtstags von Elton John (25. März) sein „The Circle of Life“. Und zum 75. Geburtstag von Paul McCartney (18. Juni) spielten die Kids „She Loves You“.

Weiter ging es mit den „Orchesterteenies“ unter der Leitung von Ellen Winzer. Musikalisch unterstützt wurden die Teenies von einer ganzen Reihe von Musikern aus den Reihen der Stadtmusik. Musikalisch erinnerte die Formation mit „Voyage to the Edge of the World“ von Larry Neek an die Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus vor 525 Jahren. Das Buch „Der Hobbit“ von J. R. R. Tolkien wurde vor 80 Jahren erstmals veröffentlicht. Aus diesem Anlass spielten die Teenies aus der Sinfonie Nr.1 „Der Herr der Ringe“ von Johann de Meij den Satz „Hobbits Dance and Hymn“.

Das künstlerisch beeindruckendste Werk im Programm waren vier Sätze aus der „Wassermusik“ von Georg Friedrich Händel. Der Jubiläumsbezug war durch eine dokumentierte Lustfahrt des englischen Königs Georg I. am 17. Juli 1717 auf der Themse gegeben, bei der er von der Wassermusik begeistert war. Möglich, dass sich diese Begeisterung über 300 Jahre bis in den Burghof ausgedehnt hat. Der wahre Grund dürfte die ausgefeilte Interpretation der Musik durch die Stadtmusik unter Ulrich Winzer gewesen haben. Mit traumhafter Dynamik und schönem Instrumentenklang wurden diese Stücke der sinfonischen Blasmusik dargeboten. Gerade das „Air“ lud zum Träumen ein.

Besonders beeindruckend durch synchron gezeigte Bilder und Filmsequenzen war das von Michael Geisler komponierte Stück „Hindenburg“. Musikalisch wurde das Luftschiff von der Werft bis zur Brandkatastrophe am 6. Mai 1937 dargestellt.

Wie schon bei den Teenies erklangen abschließend die beiden Sätze „Gandalf“ und „Hobbits“ aus „Der Herr der Ringe“. Der Stadtmusik-Vorsitzende Daniel Gramespacher, der durch das Programm des Aktivorchesters führte, betonte, dass es sich dabei nicht um die Filmmusik handle. Die Stadtmusik sei für alle da, darum habe man auf die Eintrittserhebung verzichtet, sagte Gramespacher.

Für den Großen Applaus bedankte sich die Stadtmusik mit Zugaben im Big-Band Sound.