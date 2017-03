Lörrach. Raum, Zeit sowie Aufmerksamkeit für Mädchen und Frauen – das will die Frauenberatungsstelle mit Sitz in Lörrach seit nunmehr 25 Jahren bieten. Beratung und Prävention stehen an erster Stelle. Themen sind sexualisierte, körperliche und psychische Gewalt sowie Essstörungen. Themen, die nach wie vor auch im vermeintlich emanzipierten Deutschland von hoher Relevanz sind. Anlässlich des heutigen Internationalen Tags der Frauen unterhielt sich Gabriele Hauger mit den langjährigen Mitarbeiterinnen Mieke Nizet (Sozial- und Theaterpädagogin sowie Präventionsfachfrau) und Justina Störk (Sozialpädagogin und Traumaberaterin).

MIEKE NIZET: Es sollte noch mehr von diesen Tagen geben! Solche Daten, an denen man sich der umfassenden Frauen-Thematik widmet, braucht es nach wie vor.

NIZET: Es ist nach wie vor wichtig zu schauen: Wo stehen wir als Frauen? Wir hier in Nordwest-und Mitteleuropa gelten als emanzipiert, haben viel erreicht. Aber: Wenn es um Frauen – im übrigen auch um Minderheiten – geht, darf man sich nie zurücklehnen. Man sieht ja aktuell angesichts des allgemeinen Rechtsrucks: Wo Männer eine Machtposition haben, nutzen sie diese auch aus, siehe Trump, Erdogan und Co.

Gerade viele junge Frauen glauben, dass der Ist-Zustand der Emanzipation selbstverständlich ist. Und wundern sich dann, dass in puncto Bezahlung oder wenn sie Kinder bekommen, auf einmal Vieles nicht mehr ganz so gleichberechtigt ist. JUSTINA STÖRK: Die Weltsituation zeigt ja leider, dass die demokratischen Errungenschaften keineswegs gesichert sind. Das gilt auch für die Frauenrechte. Dass es möglich ist, dass ein amerikanischer Präsident so über Frauen reden kann – und trotzdem gewählt wird! Das ist erschreckend. Vielleicht ist es aber auch eine Chance, das Bewusstsein zu wecken, dass das alles eben nicht selbstverständlich ist: weder Demokratie, noch Frauenrechte. Wir sehen jetzt in anderen Ländern, wie schnell solche Errungenschaften verloren gehen können.

NIZET: Wie kann man nur? Das denke ich öfter. Ich bin groß geworden in einer Zeit, in der wir Frauen für unsere Rechte auf die Straße gegangen sind. Ich habe jahrelang daran gearbeitet, ein politisches Bewusstsein zu fördern und zu stärken. Heute ist das für viele junge Frauen zu selbstverständlich. Bis sie irgendwann auch bei uns enden. Weil sie Benachteiligung oder noch viel schlimmere Dinge wie Gewalt erleben müssen.

STÖRK: Nach wie vor gibt es auch bei uns Gewalt gegen Frauen. Es gab zwar Verbesserungen im Strafrecht. Dennoch ist es auch heute noch eine Riesensache, bis es zu einer Verurteilung beispielsweise im Falle einer Vergewaltigung kommen kann. Ich begleite solche Fälle schwerpunktmäßig.

STÖRK: Ich finde, es ist eine gesellschaftliche Verantwortung aller Menschen, für bestimmte Werte einzutreten. Und ich finde es falsch, dass es bis heute heißt: Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Frauenthema. Nein, es ist genauso ein Männerthema! Es gibt ja eine Stärkung der Männerrechte in puncto Sorgerecht – das ist auch gut so. Aber gleichzeitig müssen viele Frauen immer noch hauptsächlich die Mehrbelastung stemmen. Wenn Kinder kommen, gibt es immer noch für die meisten einen Bruch. Sie treten zurück, wollen auch oft zurücktreten. Und begeben sich damit stärker in Abhängigkeit. Viele müssen sogar ganz auf die Unterstützung des Kindsvaters verzichten, weil der sich den Unterhaltsforderungen entzieht. Kinder und Beruf – das ist einfach eine anstrengende Geschichte. Und das halsen sich zu viele Frauen allein auf. Da müssten sich Frauen besser schützen und Männer mehr in die Verantwortung nehmen.

Ich fordere mehr Verantwortlichkeit für alle Beteiligten. Dabei ist natürlich auch wichtig, festzustellen: Es gibt nicht DIE Frauen. Man muss jeder Frau zugestehen, nicht feministisch orientiert zu sein. Mein Ziel ist, dass es Frauen gut geht!​ NIZET: Für mich ist es ein Schock, mit welch rosaroter Brille viele Frauen in Ehe und Familie starten. Ich habe da mit mehr politischem Bewusstsein gerechnet.

STÖRK: Bei sexuellem Missbrauch ist die Öffentlichkeit durch intensive Berichterstattung in den Medien sensibler geworden. Die Tabuisierung hat abgenommen. In welchem Umfang genau , ist natürlich schwierig zu sagen. NIZET: Ich habe das Gefühl, dass Frauen sich schneller Hilfe holen oder eher als früher zur Anzeige greifen. Vielleicht auch deshalb, weil inzwischen auch sexuelle Gewalt gegen Jungen zum Thema wurde und eine große Öffentlichkeit gefunden hat.

Von der Menge her habe ich aber leider nicht das Gefühl, das sexuelle Gewalt gegen Frauen abgenommen hat.

STÖRK: Nein, überhaupt nicht. Gewalt findet in allen sozialen Schichten statt. Der Unterschied ist höchstens der, dass sich betroffene, gut situierte Frauen vielleicht eher privat bezahlte Hilfe und Beratung leisten können, zum Beispiel begehrte Therapieplätze. Oft ist hier das Verdrängen der Gewalterfahrung sogar weiter verbreitet. NIZET: Das Thema ist ja sehr schambelegt. Ob du studiert hast oder nicht: Wenn du sexuell missbraucht wirst, sind die meisten erstmal in Schockstarre und müssen das realisieren. Frauen brauchen Zeit, da herauszukommen. STÖRK: Erstaunlich ist für mich immer wieder, wie stark manche Frauen sind. Da kommen manche, die sind 50 Jahre alt und erzählen wie nebenbei, dass sie früher vergewaltigt worden sind. Viele Frauen verdrängen das jahrelang – siehe das aktuelle Beispiel Jane Fonda. Wenn Frauen Gewalt erleben, heißt das ja nicht automatisch, dass sie nicht mehr lebensfähig sind. Die bekommen oft unglaublich viel hin. Und manche kommen erst irgendwann nach einer Anhäufung von Gewalt seit der Kindheit zu uns. NIZET: Es gibt viele Frauen, die so viel Schreckliches erlebt haben – und trotzdem eine wahnsinnige innere Kraft haben, mit der sie ihr Leben meistern. Wie Frauen mit ihrem Schicksal leben und wie sie es verarbeiten, ist sehr individuell.

NIZET: Wir wirken ja bei einem Präventionsprojekt für Flüchtlingsfrauen mit. Diese sind zum Teil hochgradig traumatisiert und leiden unter Gewalterfahrung in vielen Bereichen. Das Problem ist hier vor allem auch die Sprache. Mit einigen können wir ja auf Englisch kommunizieren. Bei vielen braucht es aber einen Dolmetscher. Auch das muss finanziert werden, für uns ist das ein Verlustgeschäft. STÖRK: Diese Frauen brauchen intensive Betreuung, sie sind oft extrem instabil und unsicher bis hin zur Suizidgefährdung. In der Beratungsthematik hängt oft deren ganze Familie mit drin. Hinter so einer Beratung steckt enorm viel Kraft und Einsatz, und sie sprengt im Prinzip unseren Rahmen. Zum Glück gibt es noch das Trauma-Netzwerk der Caritas. NIZET: Wir erfahren da von unglaublichen persönlichen Schicksalen. Und die fremde Kultur spielt natürlich auch eine große Rolle. Das Thema sexuelle Gewalt ist hier noch viel schambesetzter. Es fehlen in manchen Kulturen für bestimmte Teile der weibliche Geschlechtsorgane und Sexualität entsprechende Begriffe.

STÖRK: Mit Professionalität und bewusstem Umgang. Auch durch den gegenseitigen Austausch. Und ich versuche, privat bewusst einen Ausgleich zu schaffen. NIZET: Ich gebe alles, wenn ich hier bin. Aber dann gehe ich nach Hause. Immer gelingt das natürlich nicht. Und man kommt manchmal bei heftigen Geschichten an seine Grenzen. Andererseits erfährt man auch viel Zufriedenheit, wenn man sieht, wie manche Frauen vorankommen, sich frei machen, selbstbewusster werden... Ich bin froh neben den Beratungen, Präventionsarbeit in Schulen und Kigas zu machen, das schafft einen wunderbaren Ausgleich in der Arbeit. Und unser Hund natürlich!

STÖRK: Es ist toll, dass es uns als Frauenberatungsstelle gibt und dass uns der Landkreis – ergänzt von Spenden – finanziert. Aber man muss klar sagen, dass die Bezahlung nicht adäquat für den Einsatz ist und dass es einen höheren Stellenschlüssel bräuchte. Und um unser Angebot wie Prävention, Gerichtsbegleitung, Fortbildung umsetzen zu können, gehen wir oft an unsere Grenzen – und darüber hinaus: ein typisches Frauenthema! Ich finde, es bräuchte eine gesellschaftliche Verpflichtung, ein Angebot wie die Frauenberatungsstelle auch zu finanzieren.

NIZET: Ich denke ja. Sie wird sicher benötigt werden. Wir können uns als Frauen und Gesellschaft nicht zurücklehnen. Wir müssen wachsam und aktiv bleiben. STÖRK: Ich appelliere an die Menschen in der Gesellschaft – Männer wie Frauen –, deren Leben positiv und gewaltfrei läuft und die finanzielle Ressourcen haben, unsere Arbeit zu unterstützen oder sich aktiv für die Rechte der Frauen einzusetzen, zum Beispiel bei uns im Verein mitzuarbeiten. Demokratische Werte unterstützen, sich für die Rechte von Frauen aktiv einsetzen, die Kinder entsprechend erziehen: Das würde ich mir von der Gesellschaft wünschen. Denn wir haben noch lange nicht alles erreicht.

