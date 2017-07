Lörrach Ein Stadtteil mit vielen Gesichtern

Nachrichten-Ticker

02:51 Koalitionspolitiker kritisieren Rettungsprogramm für Italiens Banken

Berlin - Führende Finanzpolitiker der großen Koalition haben die Rettung italienischer Banken mit Steuergeld scharf kritisiert. "Es ist wichtig, dass die europäischen Regelungen zur Bankenrettung eingehalten werden", sagte Unions-Fraktionsvize Ralph Brinkhaus der "Rheinischen Post". SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider mahnte in der Zeitung: "Die Ausnahmen für die italienischen Banken sind ein gefährlicher Präzedenzfall." Die Eurogruppe der Finanzminister will heute in Brüssel einen Aktionsplan zur Rettung der angeschlagenen Banken verabschieden.

02:41 Kind stirbt bei Unfall in Niederbayern

Neustadt an der Donau - Ein neun Jahre alter Junge ist im niederbayerischen Neustadt an der Donau von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte das Kind mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren, als es von dem Wagen erfasst wurde. Der Junge wurde durch die Luft geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

02:11 Amnesty: IS missbraucht Zivilisten als Schutzschilde

Mossul - Die Terrormiliz Islamischer Staat hat Menschenrechtlern zufolge gezielt Zivilisten aus dem Umland nach Mossul gebracht und dort als menschliche Schutzschilde missbraucht. Zudem hätten die Extremisten im Kampf um die nordirakische Stadt Hunderte, wenn nicht gar Tausende Menschen getötet, die zu fliehen versucht hätten, heißt es in einem Bericht von Amnesty International. Den irakischen Streitkräften und der US-geführten Anti-IS-Koalition warfen die Menschenrechtler vor, in bevölkerungsreichen Gegenden unpräzise Waffen eingesetzt und Tausende Zivilisten getötet zu haben.

01:52 Fahndung nach G20-Krawallen: Maas bittet EU-Partner um Hilfe

Berlin - Nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel hat die Bundesregierung ihre EU-Partner aufgefordert, die Fahndung nach den Tätern zu forcieren. "Viele Fotos und Videoaufnahmen werden jetzt ausgewertet, um die Täter namhaft zu machen. Dabei sind wir auch auf die Unterstützung unserer ausländischen Partner angewiesen", schrieb Justizminister Heiko Maas nach Informationen der Funke Mediengruppe an seine europäischen Kollegen. In Hamburg sitzen zurzeit 51 Verdächtige in Untersuchungshaft. Unter ihnen sind neben zahlreichen Deutschen auch Bürger aus dem Ausland.

01:20 Karlsruhe urteilt über Klagen gegen Tarifeinheit

Karlsruhe - Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil über das umstrittene Tarifeinheitsgesetz von Arbeitsministerin Andrea Nahles. Geklagt haben etliche große und kleine Gewerkschaften. Denn das Gesetz sieht vor, dass bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb künftig nur der Abschluss mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. Die Bundesregierung will damit aufreibende Machtkämpfe verhindern. Die Gewerkschaften bangen um ihre Durchsetzungskraft und ihren Einfluss.