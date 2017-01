Von Bernhard Konrad

Stadt und Landkreis haben gestern Abend gemeinsam zum Neujahrsempfang in den Burghof eingeladen. Oberbürgermeister Jörg Lutz bekräftigte in seiner Rede den Anspruch, die Zentrumsfunktion Lörrachs auf der deutschen Seite des Dreiländerecks festigen zu wollen. Klar ist aber auch: Etliche Schlüsselaufgaben der Zukunft können die Akteure in der Raumschaft nur gemeinsam bewältigen.

Lörrach. Die Stadt gewinnt als Lebensraum und Arbeitsort weiter an Bedeutung: Bürger schätzen kurze Wege, gute Bildungs- und Betreuungsmöglichkeiten und das attraktive Nebeneinander von Einkaufs- und Freizeitangeboten.

Die Basis der positiven Entwicklung des trinationalen Raums bilde Basel, das als Wirtschaftszentrum mit seiner Life-Science-Branche die gesamte Agglomeration „zu einer der stärksten und dynamischsten Regionen in Europa“ geformt habe, sagte Lutz vor zahlreichen Gästen. Für das Jahr 2017 laute die Prognose der Wirtschaftsexperten viel versprechend: „Basel hängt den Rest der Schweiz ab.“

Diese grenzüberschreitende Stärke spiegelt sich nicht zuletzt im Bevölkerungswachstum der Stadt Lörrach wider – 16 Prozent in rund 25 Jahren auf nunmehr knapp 50 000 Einwohner. Weitere Kennzahlen bestätigen die Dynamik: Rund 4000 neue Arbeitsplätze sind in den vergangenen zehn Jahren in der großen Kreisstadt entstanden. Gut drei Prozent Arbeitslosigkeit im Bezirk bedeuten fast Vollbeschäftigung, der Handel boomt. Unterdessen stieg die Zahl der Grenzgänger auf 6200 – Lutz: „Dank der klugen Beschlüsse des Schweizer Parlaments ist dies auch weiterhin möglich.“

Die trinationale Region insgesamt zu stärken sei ein „gemeinsames Ziel“, betonte der Oberbürgermeister. Doch bleibe es wichtig, auf deutscher Seite „ein eigenes starkes Zentrum zu haben, das auch eine eigene Strahlkraft in die Region und darüber hinaus entfaltet“, sagte der OB mit Blick auf - na? Lörrach.

Denn: Trotz positiver Rahmenbedingungen könne eine Vielzahl hiesiger Bürger „nur bedingt“ an den facettenreichen Offerten Basels partizipieren. Die Stadt am Rheinknie ist in vielerlei Hinsicht schlicht zu teuer. Lutz sieht Lörrach aber als Nummer zwei in der Region gut aufgestellt: Einkaufs- und Aufenthaltsqualität stimmen ebenso wie das Stimmen-Festival, der Burghof und weitere kulturelle Angebote, auch Kinderbetreuung und Schullandschaft positionierten Lörrach überzeugend: „Wir müssen weiterhin alles daran setzen, dass eine dynamische Region wie der Landkreis Lörrach ein dynamisches Zentrum hat.“

Was fehlt? Wohnungen! In einem „absolut überhitzten Markt“ habe die Verwaltung die Alarmsignale wahr- und „das Heft des Handels in die Hand genommen“. Sie schaffe auf dem Areal Weberei Conrad, Postplatz, Belist in Haagen und – mittelfristig – auf Bühl und Salzert neuen Wohnraum.

Jedoch: „Wir werden als Stadt der Nachfrage nicht alleine Herr werden können. Hier ist die gesamte Region gefragt“, sagte Lutz mit Blick auf den Korridorprozess für das Wiesental. Gemeinsam ermitteln die Kommunen dabei ihre Potenziale für Wohn- und Gewerbeflächen.

Zum Erfolg könne dieser Ansatz allerdings nur mit einem leistungsfähigen Nahverkehr führen. Lutz forderte abermals die Weiterentwicklung des mitunter an seine Grenzen stoßenden „Erfolgsmodells Regio-B-Bahn“ mit einem 15-Minuten-Takt und dem streckenweisen Ausbau mit einem zweiten Gleis. Gleichzeitig müsse das Problem der Schrankenschließzeiten in Lörrach und Riehen gelöst werden: „Ich bin der festen Meinung, dass wir bei der S6 den nächsten großen Entwicklungsschritt brauchen. Das erfordert baulichen Aufwand, das wird es nicht gratis geben. Wir müssen jetzt als Region gemeinsam auftreten in Richtung Stuttgart, aber auch in Richtung Schweiz, und unser Anliegen deutlich und selbstbewusst formulieren.“

Auch die lokale Entwicklung sei nicht gratis zu haben. Bedauerlicherweise schlage sich die wirtschaftliche Dynamik nicht in ausreichendem Maß auf die Einnahmen der Kommune nieder. Ziel der anhaltenden Sparbemühungen sei die Erarbeitung vom Spielräumen für zukünftige Investitionen, die den Menschen in der Stadt zu Gute kämen, sagte Lutz: „Die Infrastruktur muss sich der wachsenden Einwohnerschaft anpassen.“ Sparbemühungen der Verwaltung müssten gleichwohl durch höhere Einnahmen ergänzt werden – die Erhöhung der Gewerbesteuer zähle zu den Überlegungen.

Beim Wettbewerb um den besten Klinikstandort rechnet Lutz mit guten Chancen für Lörrach. Das Bewertungsraster müsse entlang der Klinik- und Patientenbedürfnisse, nicht an den Wünschen einzelner Kommunen entwickelt werden, sagte er.

Die Chancen für Lörrach und die Region, anstehende Herausforderungen zu bewältigen, stünden gut. Bei der Suche nach Lösungen für komplexe Zusammenhänge seien differenzierte Wahrnehmung, Weitblick und intensive Debatten zielführender als emotionsgeleitete, einfach Antworten. Dass bei diesen Prozessen die Bürger eingebunden werden sollen, bekräftigte Lutz: „Gut informierte Bürger können die Vorschläge der Politik besser nachvollziehen und sich ihre eigene Meinung dazu bilden."