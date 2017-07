Lörrach Ein unerwartet großer Geldregen

Von Guido Neidinger

Lörrach. Angesichts der brummenden Wirtschaft schwimmt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble im Geld. Ähnlich geht es jetzt auch Oberbürgermeister Jörg Lutz – wenngleich nicht ganz so komfortabel. Die Stadt kann in diesem Jahr mit einem Einnahmeplus von 10,5 Millionen Euro rechnen. Das ist noch einmal deutlich mehr, als vor wenigen Tagen verkündet wurde.

Laut Kämmerer Peter Kleinmagd entfallen allein 6,9 Millionen Euro auf zusätzliche Gewerbesteuer-Einnahmen. Hinzu kommen laut Lutz positive Effekte, die den harten Sparmaßnahmen zu verdanken sind. Auch Grundstücksverkäufe spülen Geld in die Kasse der Stadt.

Der in dieser Höhe nicht erwartete Geldsegen sorgt denn auch für entspannte Mienen im Rathaus. Gestern Abend wurden die positiven Zahlen dem Gemeinderat präsentiert. Sowohl für den Haushalt dieses Jahres als auch für die Investitionsplanungen bis zum Jahr 2021 konnte der Kämmerer somit Entwarnung geben. Das gilt auch für die bisher drohende Erhöhung der Gewerbesteuer. „Darauf können wir verzichten“, betonte Lutz. Die Stadt wolle die Unternehmen als guter Partner nur so stark belasten, wie dies nötig sei. Schließlich gehe es in den Firmen um Arbeitsplätze.

„Das geschnürte Sparpaket wird allerdings nicht geöffnet“, bremste Lutz unverzüglich Hoffnungen, Sparmaßnahmen könnten rückgängig gemacht werden. Lutz will den eingeschlagenen Weg der Haushaltskonsolidierung weiter konsequent verfolgen. „Es gibt eine Reihe von Projekten, in die wir in den kommenden Jahren investieren müssen, um die Entwicklung unserer Stadt auch zukünftig attraktiv zu gestalten“, betonte er. Lediglich die Wiederbesetzungssperre von vakanten Stellen bei der Stadtverwaltung wird aufgehoben.

In den nächsten Jahren können pro Jahr zwischen zehn und zwölf Millionen Euro investiert werden, hauptsächlich in Schulen, Kindertageseinrichtungen und Sporthallen. Hinzu kommt die bereits überfällige Sanierung des Rathauses. Sie dürfte zwölf bis 15 Millionen Euro kosten.

Um auch den Bürgern einen umfassenden Überblick über die finanziellen Möglichkeiten der Stadt und ihre Tätigkeit zu geben, wird es demnächst einen sogenannten Umsetzungsmonitor auf der Homepage der Stadt (www.loerrach.de/haushaltskionsolidierung) geben. Ein Ampelsystem wird einen schnellen Überblick über den Stand von beschlossenen Maßnahmen ermöglichen. Grün bedeutet, dass der Beschluss umgesetzt ist. Gelb bedeutet, dass die Umsetzung noch geprüft wird oder bereits begonnen hat. Maßnahmen, die aus rechtlichen oder anderen Gründen mittelfristig nicht realisiert werden können, sind rot markiert.

Derzeit stehen laut Kleinmagd 17 Maßnahmen auf Rot, 47 werden bearbeitet (gelb) und 45 Projekte sind grün gekennzeichnet und damit abgeschlossen.

Trotz der enormen zusätzlichen Einnahmen wollen sich die Verantwortlichen im Rathaus nicht ausruhen. Sie sehen sich vielmehr bei der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung auf einem Marathonlauf. Bereits im nächsten Jahr soll die Struktur der Stadtverwaltung unter die Lupe gemacht werden. So sollen unter anderem die Abläufe optimiert werden. Auch die Digitalisierung könnte dabei helfen, die Verwaltung personell zu verschlanken.