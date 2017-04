Lörrach Ein Urviech-Skelett aus dem Bastelkeller

Lörrach (bn). Da haben sich die beiden Stettener Urgesteine Frieder Wehner und Hansi Wetzel aber mächtig ins Zeug gelegt, um unsere Leser am Samstag in den April zu schicken. Ihr Skelett des Heterodontosaurus Holgeris war aber auch zu gut gemacht, um spontane Zweifel an diesem Fake-Urviech aufkommen zu lassen.

Wer es trotzdem ahnte und das kunstvoll gebastelte Knochengerüst auf der Freiterrasse der Stettener Tennisklause prüfend inspizierte, war des Lobes voll ob des gelungenen Gags. „Ich habe das heute früh gelesen und dachte: hä? Ich find‘ das super – herzlichen Glückwunsch!“, begeisterte sich Elke Sigmund.

Die Vorsitzende der Freunde Berlins war nur eine von etlichen neugierigen Bekannten, die die beiden Bastler mit Komplimenten überhäuften – sowohl für ihre kunstvolle Kreation als auch für die Idee, sie als Aprilscherz vorzuführen. Denn das war ursprünglich gar nicht vorgesehen, wie die beiden Freunde glaubhaft versichern.

Vielmehr wollten der kreative Dekorateur Wehner und sein um gute Einfälle auch nie verlegener Kumpel und Gasthauskoch Wetzel ein wirkliches Saurier-Skelett so echt wie möglich nachbilden. „Alles, was wir dazu brauchten, war eine Platte Styropor, Modellier- und Gießmasse und einen Ochsenschwanz“ erklärte Wehner seinen Zuhörern. Die Knochen des letzteren stiftete Hansi Wetzel und präparierte sie auch fachgerecht für das Rückgrat und den Schwanz des Urtiers.

Farben, Pigmente, Messer, Spachteln und ein Heißluftföhn gaben diesem dann nach und nach den letzten Schliff. An den nächsten 1. April dachten die beiden überhaupt nicht, als sie im letzten Spätherbst mit der Herstellung ihres Dino-Skeletts begannen. Was dann in den häufigen sporadischen Bastelstunden allmählich feste Gestalt annahm, wurde auch minutiös in einer 28 Seiten starken, reich bebilderten Broschüre dokumentiert.

Deshalb dürfte es - wie am Samstag berichtet - durchaus stimmen, dass die beiden Dino-Schöpfer rund 110 Stunden gebosselt haben, bis ihr Meisterwerk vollendet war. Die Idee zum Aprilscherz kam dann erst vor wenigen Wochen auf, als bei der TC-Stammbeiz der beiden Freunde die Baumaschinen auffuhren und eine größere Grube ausbuddelten. Und weil der Wirt sofort mitspielte, bekam Heterodontosaurus noch den Beinamen Holgeris.

Den wahren Heterodontosaurus gab es tatsächlich vor etwa 200 bis 190 Millionen Jahren in Südafrika. Seine Gebeine wurden um 1960 erstmals ausgegraben und 1962 von den Paläontologen Alfred W. Crompton und Alan Charig als „Echse mit verschiedenartigen Zähnen“ erstmals wissenschaftlich beschrieben. Ohne Scherz!