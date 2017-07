Lörrach Ein wichtiger Etappensieg

Lörrach-Brombach (was). „Wir kamen als Kinder und gehen als Erwachsene“, fassten die beiden Schülersprecherinnen Michelle Jense und Kendra Navarro bei der Entlassfeier der Theodor-Heuss-Realschule (THR) am Freitag ihre Schulzeit zusammen.

Lörrach (was). Gemeinsam mit 131 weiteren Absolventen erhielten sie in feierlichem Rahmen aus den Händen von Schulleiterin Sonja Mohren und ihren jeweiligen Klassenlehrern das Zeugnis der Mittleren Reife.

„Dank an euch, dass ihr den Weg mit uns gegangen seid“, sagte Mohren in ihrem Grußwort und gratulierte den Absolventen zu ihrem Abschluss. Sie hatte ihnen an ihrem letzten Schultag die Frage gestellt, was sie von ihrer Schulzeit in Erinnerung behalten werden, und berichtete nun von den Ergebnissen. So seien die lustigen Momente ebenso genannt worden wie die nicht ganz so schönen. Es kamen der Rosenfelspark oder der Tischkicker als Antworten vor und am häufigsten wurden die Menschen erwähnt, die die Absolventen während ihrer Schulzeit kennen gelernt haben. „Sehr gefreut“ habe sie außerdem die Antwort „ich habe auf der Schule gelernt, was Gemeinschaft ist“: Dies zeige, dass der Leitsatz der THR auch gelebt werde, sagte Mohren.

Mit einem Zitat von Eckard von Hischhausen („Wenn du ein Pinguin bist, versuche nicht eine Giraffe zu sein und in der Wüste zu leben“) wünschte sie den Schulabgängern weiterhin alles Gute für ihre Zukunft und dass sie ihr „Element finden und ausleben können“.

„Da ist er, dieser Moment“, sagte Elternbeiratsvorsitzende Ljiliana Philipp und bestätigte den Absolventen, dass sich sechs Jahre Lernen gelohnt haben. „Ihr Zehner und auch ich – wir lassen die Schule nun hinter uns. Alles Vertraute war bis jetzt unsere Welt, nun heißt es Abschied nehmen.“ Und ein Abschied schmerze immer, sagte Philipp. Deshalb „lasst uns dankbar sein für die Zeit an der THR“. Philipp: „Schafft euch und anderen die Freiheit, einen eigenen Stil zu entwickeln und vertraut auf eure Fähigkeiten.“

„Ihr habt nun ein Ziel erreicht, und das nächste liegt schon vor euch“, sagte Klaus Boos vom Freundeskreis der THR. Mit einem Zitat des Schulnamensgebers Theodor Heuss („Alles was ich von meinen Lehrern gelernt habe, habe ich vergessen. Alles was ich an meinen Lehrern gelernt habe, hat mein Leben bestimmt.“) überreichte er anschließend Alina Warkentin und Alida Spahia ein Präsent für ihre Tätigkeit als Streitschlichter. Patrick Hammann, Simona Sprich, Vincent Rudorf, Quendresa Citake und Jana Dietzig wurden für ihren Einsatz als Schulsanitäter geehrt, und den Sozialpreis erhielt Valentino Russo. Er hatte sich unter anderem als Klassen- und Schülersprecher engagiert, war Juror beim Vorlesewettbewerb oder hatte bei verschiedenen schulischen Aktionen – darunter auch die Weihnachtsaktion unserer Zeitung „Leser helfen notleidenden Menschen“ – mitgewirkt.

Den Theodor-Heuss-Schülerpreis der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus für besondere Leistungen im Fach Geschichte erhielt Bleona Ahmtei aus der Klasse 10a aus den Händen von Geschichtslehrer Eckhard Süß.

Jahrgangsbester wurde Leonardo Gallo aus der 10c, der die Mittlere Reife mit einem Schnitt von 1,0 erreichte.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Musikklasse der Zehner sowie von Michelle Jense auf dem Klavier und Kendra Navarro mit Gesang.