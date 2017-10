Lörrach Ein Wortschlucker und viel Leselust

Von Gabriele Hauger

Lörrach. Mit Buchstaben experimentieren. Wörter ausprobieren. Sich in einem großen Bücher-Angebot zurechtfinden. Medienkompetenz erwerben: All das können die Dritt- und Viertklässler der Fridolinschule, die sich für eine AG unter dem Motto „Bibliotheken entdecken & erleben. Da staunst du!“ angemeldet haben. Das Pilotprojekt wurde gestern in der Stadtbibliothek vorgestellt.

Die Bildungseinrichtung steigt damit zu Beginn des neuen Schuljahres mit einem bibliothekspädagogischen Modul in die außerschulische Unterrichtsgestaltung an Ganztags-Grundschulen ein – wie es nach dem neuen Bildungsplan ja vorgesehen ist. Damit wird gleichzeitig die seit 2008 bestehende Kooperationsvereinbarung zwischen Fridolinschule und Bibliothek erneuert und ergänzt. „Sie sind uns seit langem ein verlässlicher Partner und Experte“, lobte die Leiterin der Fridolinschule Christine Mörth das Bibliotheksteam. Niederschwellig seien die Kontakte zwischen den beiden Institutionen sowieso. So bekommt jeder Schüler ab der ersten Klasse einen Bibliotheksausweis, der für die Stadtbibliothek sowie für die gut sortierte und mit viel Eltern-Engagement gepflegte Schulbücherei gültig ist.

Die AG als neues Angebot wird von Bibliotheksmitarbeiterin Franziska Kufner betreut. Sie bietet innerhalb des Schuljahres wöchentlich und verbindlich eine Doppelschulstunde an, die gemeinsam mit den kleinen Leseratten gestaltet wird. Die Grundschüler sollen die Bibliothek mit allen Sinnen erleben. Gleichzeitig sollen die Unterrichtseinheiten Freude an Sprache, Lesen und Literatur vermitteln und eine Brücke zwischen Schule und Bibliothek schlagen.

Die Stunden finden im Wechsel an der Schule und in der Bibliothek statt. Auf große Begeisterung stößt beispielsweise der „Wortschlucker“, ein giftgrüner Eimer mit Kulleraugen, in dem die Kinder Papierstreifen mit (Quatsch-)Wörtern, kleine Geschichten oder aufgeschriebenen Ideen versenken können. Am Ende soll aus diesem Konglomerat vielleicht eine Geschichte gestrickt werden. „Über die AG bekommen die Kinder einen ganz neuen Bezug zur Stadtbibliothek“, glaubt Franziska Kufner.

Da gerade Ganztags-Grundschüler häufig zeitlich stark gebunden sind, trage das Angebot zudem dazu bei, dass sie trotzdem genügend Zeit beim Bücherstöbern verbringen können, ergänzt Stadtbibliotheks-Leiterin Sabine Dietrich. Die Grundschüler könnten zudem zusätzlich Anregungen einbringen, wie man das Haus und das Angebot noch besser gestalten könne.

An der Teilnahme beim Pilotprojekt waren drei Grundschulen interessiert, die Fridolinschule hatte aber am schnellsten „zugeschlagen“. „Personell können wir leider nicht alle Schulen bedienen“, so Dietrich. Vielleicht werde das Ganze daher künftig im Wechsel angeboten. Nicht zu vergessen: Auch außerhalb dieses neuen Projekts gibt es zahlreiche Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.

Das Ziel all dessen ist klar: Lese-, Schreib- und Medienkompetenz der Kinder sollen gestärkt, die Lörracher Stadtbibliothek als neuer Raum entdeckt werden: Vorbereitungen auf ein lebenslanges Lernen. Und: Nicht zuletzt soll die Leselust gefördert werden.