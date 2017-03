Lörrach Ein zauberhaftes Stück naiver Poesie

Nachrichten-Ticker

06:07 Gewerkschaftschef gegen Gesetzespläne bei Managergehältern

Berlin - Aus der Gewerkschaftswelt kommt Widerspruch gegen die vor allem von der SPD vorangetriebenen Gesetzespläne zur Eindämmung hoher Managergehälter. Der Chef der Industrie-Gewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, Michael Vassiliadis, sagte vor dem Koalitionsgipfel heute der dpa, die Hauptversammlung über die Vergütung des Vorstands abstimmen zu lassen, halte er für Unsinn. So werde der Bock zum Gärtner gemacht, sagte der Gewerkschafter, der unter anderem im Aufsichtsrat des Chemie-Konzerns BASF sitzt.

06:05 Entwicklungsminister will mehr Engagement der Wirtschaft in Afrika

Berlin - Vor der heutigen Afrika-Konferenz der Bundesregierung hat Entwicklungsminister Gerd Müller erneut an die deutsche Wirtschaft appelliert, sich stärker auf dem Kontinent zu engagieren. Kein Markt der Welt habe mehr Entwicklungspotenziale und eine junge motivierte Generation, die ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen will, sagte der CSU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das heutige Treffen steht unter dem Motto "Sicherheit, Frieden und Entwicklung in Afrika".

04:57 May will Scheidungspapiere in Brüssel einreichen

London - London wird heute offiziell den Scheidungsprozess von der Europäischen Union einleiten. Damit ist dann der Weg frei für die zweijährigen Verhandlungen mit der EU. Die britische Premierministerin Theresa May habe die EU-Austrittserklärung bereits am Abend unterzeichnet, berichten mehrere britische Medien. Heute will sie eine offizielle Erklärung abgeben. Schottland ist gegen einen Brexit. Am Abend holte sich Regierungschefin Nicola Sturgeon den Segen des Parlaments für ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum. Darüber muss sie nun mit May verhandeln.

04:57 In Beschäftigungsaffäre nun Verfahren gegen Fillons Ehefrau

Paris - Die französische Justiz ermittelt in der Scheinbeschäftigungsaffäre um den Präsidentschaftskandidaten François Hollande nun auch gegen dessen Ehefrau. Penelope Fillon wird unter anderem der Beihilfe zur Hinterziehung von Staatsgeldern verdächtigt, wie der Deutschen Presse-Agentur aus Justizkreisen bestätigt wurde. Sie war jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann und dessen Nachfolger angestellt gewesen. Die Justiz prüft, ob es sich um Scheinbeschäftigungen handelte.

