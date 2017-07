Lörrach Ein zentrales Zukunftsthema

Die Schlossbergschule ist die neunte Energiespar- und Klimaschutzschule in Lörrach. Im Rahmen des Solarbootrennens unterzeichneten Schulleiterin Silvia Burger und Bürgermeister Michael Wilke vergangene Woche die Kooperationsvereinbarung.

Lörrach. „Wir freuen uns, mit der Schlossbergschule ein weiteres Mitglied als Energiespar- und Klimaschutzschule begrüßen zu dürfen“, erklärte Wilke. „Der Klimaschutz wird insbesondere für zukünftige Generationen ein entscheidendes Thema sein, daher ist es wichtig, Kindern schon im Schulalter die Themen Energiesparen und Klimaschutz näherzubringen.“

„Wir erhoffen uns von dem Projekt, dass unseren Schülern ein achtsamer Umgang mit den Ressourcen dieser Welt bewusst gemacht werden kann“, erläuterte die Rektorin. „Und sie dadurch für ihre Zukunft die Bedeutsamkeit sehen und ihr Verhalten in Bezug auf das Energiesparen und den Klimaschutz anpassen.“

Die Schlossbergschule ist bereits die neunte Schule in Lörrach, die an dem Projekt teilnimmt. Neben dem neuen Mitglied sind sowohl Grundschulen als auch weiterführende Schulen im städtischen Programm aktiv. Höhepunkt des Projektjahres ist das Solarbootrennen, in dem Schüler mit selbstgebauten Booten um die Wette fahren.

Besonders in Schulen spielt der verantwortungsvolle Umgang mit Energie-Ressourcen und der Umwelt eine große Rolle, betont die Stadt. An keiner anderen Stelle können das Erzielen von Energieeinsparungen, der Einfluss auf das Nutzerverhalten und pädagogische Konzepte wirkungsvoller miteinander verknüpft werden als in Schulen. Aus diesem Anlass hat die Stadt das Projekt „Energiespar- und Klimaschutzschulen in Lörrach“ gestartet.

Den teilnehmenden Schulen steht ein umfangreiches Unterstützungsangebot für Energietage, Ausflüge oder Unterrichtseinheiten zu Energiethemen zur Verfügung. Eingesparte Gelder werden über ein Punktesystem honoriert und am Ende eines Kalenderjahres teilweise als Prämie ausgeschüttet.

„Wichtig ist, dass die Schüler und Lehrer durch das Konzept nicht zusätzlich zeitlich belastet werden, die Schüler Spaß an der Aktion haben und für die Themen Energiesparen und Klimaschutz sensibilisiert werden“, erläuterte die Projektleiterin Christine Wegner-Sänger das Engagement der Stadt.