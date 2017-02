Lörrach. In eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße in Stetten wurde in der Nacht zum Dienstag eingebrochen. Die Täter gelangten über ein gekipptes Küchenfenster in das Gebäude. Schränke und Schubladen wurden laut Polizei aufgebrochen und durchsucht. Noch ist unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Misslungen ist ein Einbruch am Montag zwischen 18 und 19 Uhr in zwei Wohnungen an der Weiler Straße Der Täter kletterte auf den Balkon und versuchte erfolglos die Türen von zwei Appartements aufzuhebeln.