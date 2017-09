Lörrach. Wahrscheinlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde versucht, die Eingangstüre zu einem Büro in der Bergstraße aufzuhebeln. An der Türe und am Schloss waren Spuren und Beschädigungen vorhanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tür hielt dem Ausbruchsversuch allerdings stand.