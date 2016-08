Lörrach-Haagen. Ein Bürokomplex an der Eisenbahnstraße war am Sonntagnachmittag Ziel eines Einbrechers. In dem älteren Gebäude sind laut Polizei mehrere Räume an Privatpersonen oder Vereine vermietet. Der bislang unbekannte Täter schlich sich gegen 14 Uhr in den Komplex und trat an vier Räumen die Eingangstüren ein. Offenbar fand er nichts Brauchbares und verschwand wieder.

Die Einbrüche wurden kurz vor 15 Uhr entdeckt und der Polizei gemeldet. Deren bisherigen Erkenntnissen zu folge wurde nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.