Lörrach Einbruch mit roher Gewalt

Immenser Schaden entstand bei einem Einbruch in der Nacht zum Freitag in einem Gebäude an der Schopfheimer Straße.

Lörrach-Brombach. Der Einbruch wurde kurz vor 7 Uhr bemerkt und der Polizei gemeldet. Als eine Streife das Ausmaß der Straftat feststellte, wurden weitere Streifen zur Durchsuchung des gesamten Gebäudes sowie Kriminaltechniker zur Spurensicherung angefordert.

Nach bisherigen Ermittlungen waren mehrere Täter am Werk. Sie kletterten über eine Feuerleiter zu einem Fenster, öffneten es gewaltsam und stiegen in das Gebäude ein. In diesem gingen sie von Stockwerk zu Stockwerk. Sie wüteten regelrecht in den Geschossen, so die Polizei. Insgesamt wurden 20 Türen aufgebrochen und in den Räumen sämtliche Schränke, Schreibtische und anderes mehr durchwühlt.

In einem Fall hielt die Tür stand, worauf die Einbrecher die Wand aufflexten und auch diesen Raum durchsuchten. Ebenfalls aufgeflext wurde ein Tresor, aus dem Gold- und Silbermünzen entwendet wurden. Was darüber hinaus gestohlen wurde, steht noch nicht abschließend fest. Der Gesamtschaden beläuft sich nach der ersten Schätzung auf mindestens 45 000 Euro.