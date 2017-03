Lörrach „Eine archäologische Sensation“

Ein Zufallsfund entpuppt sich als archäologischer Coup: Bei Bauarbeiten am Tennisheim des TuS Lörrach-Stetten wurde ein versteinertes Skelett eines Heterodontosaurus („Echse mit verschiedenartigen Zähnen“) gefunden. Deshalb steht nun bis auf Weiteres der Betrieb der Tennis-Anlage in Frage.



Von Bernhard Konrad



Lörrach. Geplant war ursprünglich lediglich die Erweiterung des Außenbereichs der TuS-Tennisklause. Ehrenamtliche Helfer und Fachfirmen arbeiteten bei diesem Projekt Hand in Hand. Das Vorhaben sollte noch vor der Eröffnung der Tennis-Saison abgeschlossen werden – das ist jetzt kein Thema mehr.



Der Fund

Denn: Frieder Wehner und Hans Wetzel schenkten bei ihrem Arbeitseinsatz den einzelnen Knochenfragmenten zunächst keine besondere Aufmerksamkeit. Indes bemerkten sie „ziemlich schnell“, so Wehner, dass sie auf ein zusammenhängendes Gebilde gestoßen waren – ein Skelett, wie sich nach behutsamer Arbeit an der Fundstelle zeigte. Anfangs ließ die Form der Gebeine noch keine eindeutigen Rückschlüsse auf das bis dato in der Erde verborgene Geschöpf zu. Klar war, betonen Wehner und Wetzel, dass Polizei und zuständige Behörden in Kenntnis gesetzt werden mussten. Isaak Wyss, emeritierter Professor für Paläontologie, bestätigte als Sachverständiger schließlich: Die beiden Ur-Stettemer hatten ein Wesen aus der Ur-Zeit entdeckt: einen Heterodontosaurus, eine Gattung der „Vogelbeckensaurier“.



Der Heterodontosaurus

Wyss gilt als Koryphäe auf seinem Gebiet. Der Wissenschaftler lebt seit dem Eintritt in seinen Ruhestand in Riehen. Laut Wyss lebte der Heterodontosaurus vor etwa 190 bis 200 Millionen Jahren: Versteinerte Exemplare seien bereits an mehreren Orten in Europa nachgewiesen worden. Es handelte sich um einen etwa mannshohen, zweibeinigen Allesfresser. Der Name verweist auf das „heterodonte“ Gebiss, das mehrere Zahntypen umfasst, einschließlich der eindrucksvollen Eckzähne.



Die Restaurierung

Der prähistorische Fund in direkter Nachbarschaft hat den Forschergeist des 71-Jährigen Professors geweckt: „Das ist zweifelsohne eine archäologische Sensation“. Bei der Bearbeitung des sensiblen Materials hat er Wetzel und Wehner beraten und unterstützt. „Für uns war seine fachliche Begleitung eine wichtige Hilfe“, sagt Wehner. Wie Wetzel bedankt er sich ausdrücklich bei den ausführenden Firmen, die ihre Arbeiten im Außenbereich freiwillig und unentgeltlich vier Tage lang unterbrochen haben. Wetzel: „Das war keine Selbstverständlichkeit. Deshalb werden die Unternehmen mit einer kleinen Tafel beim Tennisheim gewürdigt.“

Im Keller von Frieder Wehner wurden die Überreste des Sauriers in den vergangenen vier Wochen in Kleinstarbeit nach allen Regeln der Kunst gereinigt und konservatorisch behandelt: Rund 110 Stunden haben die beiden gemeinsam mit Wyss in diese Herausforderung investiert.



Die Aufbewahrung

Nun stellt sich freilich die Frage, wo das Objekt aufbewahrt werden soll: Das Depot des Dreiländermuseums zieht in die ehemaligen Räume der Gaba in Tumringen um – eine schwierige Situation. Aller Voraussicht nach wird das Fossil zunächst beim Naturhistorischen Museum in Basel fachgerecht gelagert, bis das neue Sammlungsdepot des Dreiländermuseums zur Verfügung steht. Dies wäre auch im Sinne von Museumsleiter Markus Moehring, wie dieser auf Anfrage unserer Zeitung versicherte: „Der Heterodontosaurus sollte Objekt unserer Sammlung werden.“



Der Tennis-Betrieb

Unterdessen sorgt sich die Tennis-Abteilung des TuS Lörrach-Stetten um den Betrieb der Anlage. Bei solch prähistorischen Funden sind weitere Grabungen im Umfeld der Fundstelle vorgesehen – zumal Vogelbeckensaurier vermutlich in kleinen Gruppen zusammenlebten. Weitere Arbeiten hätten zwangsläufig eine Sperrung der Plätze zur Folge – dies kann das Regierungspräsidium gegebenenfalls auch gegen den Willen des Vereins anordnen.



Die Stadt vermittelt

Nun vermittelt die Verwaltung der großen Kreisstadt zwischen den Interessen von TuS und dem Bundesland Baden-Württemberg. Möglicherweise können die anstehenden wissenschaftlichen Grabungen im Bereich der Tennisplätze in den Spätherbst verschoben werden. In der kommenden Woche ist ein Gespräch im Rathaus vorgesehen, bei dem Optionen für einen Weg in beiderseitigem Einvernehmen ausgelotet werden sollen.



Das Fossil wird gezeigt

Derweil freuen sich Frieder Wehner und Hans Wetzel über ihren Fund: Am heutigen Samstag wird der Heterodontosaurus einmalig in der Tennisklause, Konrad-Adenauer-Straße 20, ausgestellt. Zwischen 13 und 15 Uhr sind die Finder vor Ort. Sie freuen sich über Besucher und stehen gerne zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung.