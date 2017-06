Lörrach Eine besondere Stadt

Von Guido Neidinger

Lörrach ist eine besondere Stadt. Ihre Ausnahmestellung – im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung – ergibt sich aus der unmittelbaren Lage an der Grenze zur wirtschaftlich starken Schweiz. Dies hat vielfältige Auswirkungen auf die Entwicklung Lörrachs.

Lörrach. Eine wichtige Rolle spielen dabei Preis-, Lohn- und Kostenunterschiede zwischen der unmittelbar benachbarten Schweiz und der Stadt Lörrach. Das macht ein 187 Seiten umfassendes Werk der Wirtschaftsförderung zur Gewerbeflächenentwicklung in Lörrach deutlich. Bekannte und weniger bekannte Faktoren werden darin mit konkreten Zahlen belegt und interessante Entwicklungen aufgezeigt. Das Preisniveau Das Preisniveau im Einzelhandel, aber auch bei den Dienstleistungen, zum Beispiel in der Gastronomie, ist in der Schweiz deutlich höher. Das führt im Grenzraum zur Schweiz zu einem regen Einkaufsverkehr von Schweizer Bürgern. Davon profitiert die gesamte Region am Hochrhein. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Vielfalt im Handel profitiert Lörrach von dieser Entwicklung in besonderem Maße. Eine Studie der Bank Credit Suisse verdeutlicht, dass Schweizer im Jahr 2015 für elf Milliarden Franken im Ausland eingekauft haben. Das entspricht etwa einem Zehntel des Gesamtumsatzes des Schweizer Detailhandels. Wichtig für den Anstieg des Kaufkraftabflusses aus der Schweiz ins Ausland von 2,5 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf elf Milliarten im Jahr 2015 ist die Entwicklung des Euro-Frankenkurses – aber nicht nur. Die Auswirkungen auf Lörrach hat das Büro Dr. Accocella im Auftrag der Stadt ermittelt. Das Ergebnis: Im Jahr 2015 enwickelte sich ein deutlicher Anstieg des Umsatzanteils aus der Schweiz. Betrug dieser im Jahr 2008 noch 19 Prozent, so waren es im Jahr 2015 bereits 28,3 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das eine Verdopplung der Ausgaben Schweizer Bürger in Lörrach von 77 auf 154 Millionen Euro. Seit 2016 hat sich der Anteil der Schweizer Kunden auf hohem Niveau eingependelt und stagniert seither.

Nicht allein der für Schweizer günstige Franken-Euro-Kurs und die Rückerstattung der Mehrwertsteuer sind für den grenzüberschreitenden Einkaufstourismus ausschlaggebend. Eine aktuelle Studie der Stiftung für Konsumentenschutz zeigt, dass zum Beispiel identische Kleider trotz der deutlich niedrigeren Mehrwertsteuer in der Schweiz im Schnitt über 31 Prozent mehr kosten als in Deutschland. Bei Nahrungsmitteln betragen die Preisunterschiede zwischen 38 und 44 Prozent. Bei Kosmetika beträgt der Unterschied trotz erheblicher Preissenkungen in der Schweiz sogar bis zu 80 Prozent. Das Lohnniveau Ähnlich wie bei den Preisen ist auch das Lohnniveau in der Schweiz deutlich höher als in Deutschland. So verdient eine Verkäuferin in Zürich mit gut 50 000 Euro pro Jahr fast so viel wie ein Elektroingenieur mit Studium in Frankfurt am Main mit knapp 59 000 Euro.

Deutsche Grenzgänger profitieren in erheblichem Maße von den hohen Schweizer Löhnen bei gleichzeitig vergleichsweise niedrigen deutschen Lebenshaltungskosten. Dementsprechend stehen Unternehmen in Lörrach mit Firmen in der benachbarten Schweiz in starker Konkurrenz, insbesondere bei qualifizierten Arbeitskräften. Vor diesem Hintergrund ist der kontinuierliche Anstieg der Grenzgängerbewilligungen für Lörracher seit dem Jahr 2001 nicht verwunderlich. Im Jahr 2001 pendelten 3019 Lörracher Arbeitnehmer (Landkreis: 13 043) in die Schweiz. Im Jahr 2015 waren es bereits 6348 (Landkreis: 25 841). Bei den Zahlen der Grenzgänger liegt Lörrach deutlich vor allen anderen Kommunen. Es folgen Rheinfelden, Weil am Rhein und Grenzach-Wyhlen.

Die meisten Grenzgänger pendeln in den Kanton Basel-Stadt und hier vor allem in die Pharmaunternehmen. Aber auch die Kantone Basel-Landschaft und Aargau sind attraktiv für Grenzgänger. Selbst in den Kanton Zürich pendeln täglich 114 Grenzgänger aus Lörrach.

Die meisten ausländischen Erwerbstätigen in der Schweiz sind im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Gesundheitswesen tätig. Auswirkungen Die Beispiele zeigen, dass die Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsentwicklung im Schweizer Grenzraum – auch in Lörrach – von der Grenzlage sowohl positiv als auch negativ beeinflusst wird.

Sowohl der Kaufkraftzufluss aus der Schweiz als auch die Zunahme der Grenzgänger wirken sich auf die Flächennachfrage im Einzelhandel aus. Obwohl in Lörrach der Bereich Nahrungs- und Genussmittel laut Märkte- und Zentrenkonzept mit 141 Prozent bereits überdurchschnittlich hoch ist, werden weitere Flächen für Betriebserweiterungen oder Neuansiedlungen nachgefragt. Seit 2008 hat die Verkaufsfläche in der Innenstadt um 6700 Quadratmeter zugenommen. Durch die Überbauung des Postareals werden weitere Flächen entstehen.

Der anhaltende Wachstum der Bevölkerung Lörrachs mit 49 303 Einwohnern im Jahr 2015 ist unter anderem auf den Zustrom von Arbeitskräften, die als Grenzgänger in der Schweiz arbeiten, zurückzuführen. Die steigende Nachfrage nach Wohnraum bei einem gleichzeitig über Jahre vernachlässigten Wohnungsbau führte zu einem deutlichen Anstieg der Immobilienpreise und der Mieten in den vergangene Jahren – bis in die Spitzengruppe deutscher Städte. n Siehe auch Artikel unten