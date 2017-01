Mitte des vorigen Jahres zog das Grundbuchamt Lörrach mit 40 Tonnen Akten nach Emmendingen um. Seit dem 7. November 2016 gibt es im Rathaus nur noch eine Einsichtsstelle. Landesjustizminister Guido Wolf besuchte diese gestern und trug sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Lörrach. Als „echte Bürgerdienstleistung“ beschrieb Oberbürgermeister Jörg Lutz die Grundbucheinsichtsstelle beim gestrigen Empfang des baden-württembergischen Justiz- und Europaministers im Rathaus. Lutz berichtete im Beisein vor Bürgermeister Michael Wilke und Vertretern der Fraktionen des Gemeinderates über den Umzug und gab dem Minister einige Lörracher Anliegen mit auf den Weg.

Am Herzen liegt ihm eine „unbürokratische Regelung der Gebührenordnung“. Momentan gehe bei einer Gebühr von zehn Euro die Hälfte an die Stadt und die andere Hälfte an das Land. „Das Grundbuchamt ist für uns ein ungünstiges Geschäft“, bedauerte Lutz. Auch der Leiter der Grundbucheinsichtsstelle Thomas Kowol bestätigte dies beim späteren Rundgang: „Durch den hohen Verwaltungsaufwand bleiben uns letztendlich nur ein bis zwei Euro pro Auftrag.“

In der Einsichtsstelle werden nur noch zwei der zuvor acht beschäftigten Mitarbeiter benötigt. Sie soll vor allem beratend tätig sein, also als Anlaufstelle für Abschriften oder beglaubigte Kopien dienen.

Lutz nutzte die Gunst der Stunde, um Wolf die Herausforderungen der Stadt in der trinationalen Region darzulegen:

Tourismus

Auch mit Blick auf das neu gebaute Vier-Sterne Hotel am Bahnhof behandelte Lutz das Thema mit besonderer Gewichtung. Er versteht das Dreiländereck als gemeinsames Reiseziel. Dafür regte er an, die KONUS-Karte, mit der man im Schwarzwald den öffentlichen Nahverkehr verkehrsbundübergreifend nutzen kann, auch über die Bundesgrenzen hinaus anzubieten. Kurz ging er auf das wachsende Angebot an Ferienwohnungen auf der Internetplattform „Airbnb“ ein. Lutz bat Wolf darum, zu klären, ob es sich hier um private oder gewerbliche Wohnungsangebote handelt.

Infrastruktur

6300 Grenzgänger alleine aus der Stadt Lörrach und 20 000 aus dem gesamten Landkreis verursachen täglich ein hohes Verkehrsaufkommen in Richtung Basel. Dies führt laut Lutz regelmäßig zu Staus auf der B317. Als Lösungsmöglichkeit erwähnte er den vierspurigen Ausbau der B317. Die Taktverdichtung der Regio-S-Bahn S6 und der dafür nötige zweigleisige Ausbau sieht er als einzige Möglichkeit, um die Verkehrsprobleme in den Griff zu bekommen.

Im Gegenzug sorgen auch die vielen Schweizer Einkaufstouristen in Lörrach für ein hohes Verkehrsaufkommen. Die Zahl der Geschäfte komme eher einer Stadt mit 100 000 Einwohnern gleich.

Wohnungsausbau

„Rund 3000 Menschen stehen auf der Warteliste der Lörracher Wohnbau“ verdeutlichte Lutz die aktuelle Wohnungsnot in der Kreisstadt. Er berichtete von einer aktuellen Studie, wonach Lörrach bundesweit Platz drei bei den Mieten belegt, noch vor Stuttgart.

Wolf sicherte den Anwesenden zu, sich der Lörracher Anliegen anzunehmen. Er betonte, dass die Landesregierung die Kommunen im Blick habe und diese sich der Vertretung ihrer Anliegen sicher sein könnten.

Er unterstrich die Bedeutung Lörrachs als „Justizstandort“ und bezeichnete die Grundbucheinsichtsstelle als bürgernahe Einrichtung. Auf die von Lutz beschriebenen Themen ging er kurz ein: „Das Dreiländereck ist als eine gemeinsame Destination im Tourismus zu begreifen.“

Auch das Thema Taktverdichtung sei bei ihm präsent, er sei bereits in Gesprächen mit dem Verkehrsminister. In seiner Funktion als Europaminister blickt er mit gemischten Gefühlen auf 2017: „Wir stehen vor einem für Europa schicksalhaften Jahr.“ Mit dem Gedanken an das deutsch-französische Verhältnis müsse man sich auf alte Werte zurückbesinnen. „Europa braucht neues Feuer.“