In unserer Sommerserie stellen Kulturschaffende aus der Region Bücher vor, die ihnen am Herzen liegen. Karin Maßen, Leiterin des Freien Theaters Tempus fugit, hat sich für einen Kinder- und Jugendbuchklassiker entschieden. Regio. Angetan von der wunderschön bebilderten Neuauflage dieses englischen Kinder- und Jugendbuchklassikers mit dem Titel „Die Borger“ on Mary Norton habe ich die Geschichte schnell in mein Herz geschlossen und an viele Freunde weiterempfohlen. Auch Handlung und Sprache tragen, es macht Spaß einzutauchen. Es geht um die Frage der Perspektive in mehrfacher Hinsicht. Die Borger sind ein Volk, das so klein ist, dass es unbemerkt in reichen Patrizierhäusern wohnen kann. Aus der Perspektive dieser kleinen Personen werden die Eigenschaften der menschlichen Bewohner sehr genau analysiert und kritisiert. So wird ein Blick von unten nach oben gegeben, der leicht auch auf heute übertragen werden kann. Die Borger selbst leben in Familienstrukturen und ihre Gespräche, Ängstlichkeiten, Streitigkeiten und Rollenmuster spiegeln das Oben im Unten. Indem die Leserin mit den Borgern um das Überleben zittert, akzeptiert sie, dass die kleinen Leute sich von den Hauseigentümern alles „borgen“, was sie selbst zum Leben brauchen. Das mögen Brot- oder Kuchenkrümel sein, aber auch Mobiliar aus der Puppenstube, Stoffreste, Bindfäden, Holzspäne und vieles mehr. Das Borgen ist die Grundvoraussetzung für das Überleben der kleinen Leute. Die Leserin fiebert mit, dass dieses Borgen nicht auffliegt. Auch das ist ein Perspektivenwechsel – gegenüber den eigenen Mustern von richtig und falsch, legal und illegal. Für die Borger ist es gefährlich, nachts in die Wohnungen zu schleichen, sie dürfen auf keinen Fall entdeckt werden. Aber einer der Borger überschreitet die Grenze, die sich zwischen den beiden Völkern aufgetan hat. Riskiert entdeckt zu werden. Und einer der Hausbewohner hat einen achtsamen Blick. Die beiden begegnen sich. Die anfängliche gegenseitige Fremdheit und Scheu weicht der Neugier und der Lust zu erzählen und zu hören. Auch das wird entdeckt, die Lage spitzt sich zu. n „Die Borger“ von Mary Norton, Roman mit farbigen Bildern von Emilia Dziubak, Hardcover, aus dem Englischen von Christiane Jung