Lörrach Eine klingende Reformation

Zu einem musikalischen Bummel durch eine große Kirche lud Organist Carsten Klomp am Sonntag bei „Klangraum Kirche“ in der Christuskirche ein. Ausgewählt hatte er für diesen Abend den dritten Teil der Clavier-Übung von Johann Sebastian Bach.

Lörrach (rr). Zu dessen Lebzeiten bezeichnete „Clavier“ nicht wie heute ein Instrument sondern war der Oberbegriff für alle Tasteninstrumente, erläuterte Klomp in seiner Einführung. Bach schuf mit seiner vierteiligen Clavier-Übung eine Komposition, welche die sehr unterschiedlichen Möglichkeiten und die Wandlungsfähigkeit der Instrumente verdeutlicht. Für Orgeln fügt er zum Beispiel Stücke mit und ohne, Pedalspiel aneinander.

„Wie wichtig ihm diese Zusammenfügung der Spielmöglichkeiten war, zeigt sich auch daran, dass Bach diese Kompositionen selbst verlegte und vertrieb, was er für die meisten seiner anderen Werken nicht übernahm,“ sagte Klomp.

Auch wenn im Titel aus der damaligen Zeit das Wort „Übung“ steht, sollte daraus niemand ableiten, dass es sich um leichte Vorführstückchen handle. Die Kompositionen seien sehr anspruchsvoll.

Im dritten Teil ordnete Bach die einzelnen Stücke so an, dass sie einen Gang durch die Kirche darstellen. Das gewaltige Präludium führt den Zuhörer gewissermaßen durch den Eingang in die Kirche, bis zu seinem Ende bleibt dieses Stück kraftvoll und vielstimmig, von Klomp gleichmäßig gespielt. Dem Vorraum der Kirche entsprechen die folgenden etwas leichteren Teile, das „Kyrie, Gott Vater“ und „Kyrie, Heiliger Geist“, leichter Lobgesang mit zum Teil sehr lang anhaltenden Unterstimmen.

Im Kirchenschiff angelangt, folgen wieder raumfüllende Kompositionen. Hier zeigte sich auch der große Klangraum der Christuskirche, in dem die Melodien an jedem Platz in ganzer Fülle hörbar werden. Die in das Kirchenschiff eingeordneten Stücke befassten sich unter anderem mit den zehn Geboten, dem Glaubensbekenntnis und dem Vater Unser. Für das Querschiff standen Stücke, die sich mit dem Leiden Christi befassen. Abschließend für diesen Teil folgte ein „zärtliches Duett“ (Klomp), mit dem sich die Feinfeinfühligkeit der großen Orgel gut ausdrücken ließ. Schließlich setzte die Fuge den großen vielstimmigen Schlusspunkt.

Klomp bestätigte mit seiner sehr vielfältigen Spielweise einmal mehr, das er einer der besten Organisten in Südbaden ist. Seine Erfahrung sammelt er unter anderem in der 17-jährigen Tätigkeit als Landeskantor der evangelischen Landeskirche.

Trotz des schnellen Wechsels der sehr unterschiedlichen Kompositionen ließ er keine übertönende Dominanz zu. Alle Stimmen waren gut hörbar, besonders war das in „Aus tiefer Not“ zu erkennen, bei dem fünf Stimmen mit den Manualen und zwei mit den Pedalen gespielt wurden. In höchster Konzentration meisterte Klomp die sehr schwierigen Passagen, bewies klare und feste Tonfolge.

Leider fand das sehr hörenswerte Konzert nur wenige Zuhörer. Schade, denn gerade durch die immer wieder eingefügten Erläuterungen Klomps wurde die Musik sehr verständlich.