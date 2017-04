Lörrach Eine Reise ins Innere

Lörrach. Bei der Tüllinger Wallfahrt machten sich am Sonntag von der Stettener Wiesenbrücke, dem Naturbad in Riehen und der Kirche St. Peter und Paul in Weil am Rhein aus am späten Nachmittag an die 100 Teilnehmer auf den Weg nach Obertüllingen. Bei mehreren Stationen unterwegs spürten sie Facetten von Macht und Ohnmacht nach. Die Texte, unter anderem zur Passion Christi, handelten von der Macht der Worte, der Schriftgelehrten, des Pilatus und der Soldaten.

Am Ziel in der St. Ottilienkirche zelebrierten Pfarrer Michael Spath (Stetten) und Dekan Gerd Möller (Weil am Rhein) die Eucharistiefeier. „Wir sind von vielen Machtfaktoren beeinflusst und sind selbst einer“, sagte Möller in einer kurzen Einführung.

Mit der Taufe habe Jesu Christen mit Macht ausgestattet, sie bevollmächtigt, die Frohbotschaft zu verkünden und aus dem Glauben zu leben. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil seien Geistliche und Laien auf Augenhöhe gemeinsam unterwegs – trotz aller Machtstrukturen in der Kirche. Anstelle vorformulierter Fürbitten durften die Besucher des Gottesdienstes spontan ihre Bitten äußern.

Auf dem Vorplatz der Kirche klang die Wallfahrt aus: Bei Getränken sowie süßem und salzigem Gebäck pflegten die Teilnehmer, viele sind Jahr für Jahr dabei, Kontakte über Pfarrei-, Stadt- und Landesgrenzen hinweg und genossen die wunderbare Aussicht auf das Dreiländereck.