Lörrach Eine Sternstunde des glänzenden Blechs

Von Dorothee Philipp

Lörrach. Welche Musik kann man mit zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba spielen? Alles. Wenn man das Quintett von Canadian Brass hört, weiß man, dass das stimmt. Im vollbesetzten Lörracher Burghof feierte die Blasmusik des glänzenden Blechs eine Sternstunde.

Im Stil eines Jazz Funeral kamen die Musiker gemessenen Schrittes aus dem Off, zelebrierten einen düsteren Trauermarsch mit machtvoll maunzender Posaune. Das sei die Zugabe gewesen, meinte Bandleader und Tubaspieler Chuck Daellenbach, der 1970 Canadian Brass in Toronto gegründet hatte. Und dann zeigte man zuerst einmal mit Stücken aus der englischen und italienischen Renaissance, wo die Messlatte liegt.

Das Quintett musiziert in einem fabelhaft leichten, transparenten Ton, beweglich, feinnervig, nirgends massig. Anders als bei dem stählernen Klang des festlichen Barock, verlegen sich die beiden Trompeter Caleb Hudson und Chris Coletti auf einen warmen, lyrischen Ton. Aber auch der kann es in sich haben, wie die Brass-Version von Mozarts Paradestückchen „alla turca“ bewies: So schnell kann man fast nicht zuhören. Da flackerten die Sechzehntel wie ein Strohfeuer und endeten, kaum dass es begonnen hatte.

Neue Hörerlebnisse bescherte auch Brahms: Der Walzer op 39 Nr. 9 mit seiner changierenden Harmonik und dem an der eigenen Auflösung entlang balancierenden Rhythmusschema kam im Gewand von experimentellem Jazz daher, die Begleitakkorde wie hingetupft. Und alles ohne Noten.

Die fünf tummeln sich in der Musik wie die Fische im Wasser. Bachs Bestseller Toccata mit Fuge in d-Moll ist für Brass-Quintett wie geschaffen – wenn sich die Kanadier darum kümmern. Mit ihrem trockenen klaren Stil legten sie die tragenden Teile des Monumentalwerks frei, die Triolen in der Toccata fegten wie ein Wirbelwind durch den Saal.

Das Tuba-Solo, das Daellenbach mit listigem Schmunzeln angekündigt hatte offenbarte dann die Grenzen des instrumentalen Schwergewichts: Das Fugenthema im Bass geriet bei dem sportlichen Tempo ein bisschen ins Schlingern. Der Trompetenpart von „Penny Lane“ soll den Beatles angeblich beim Hören von Bachs Brandenburgischen Konzerten eingefallen sein, wie Daellenbach in seinem drolligen Deutsch erklärte, worauf seine Trompeter zweistimmig Bach zu pfeifen anfingen – ein nicht alltägliches Hörerlebnis. Die Brass-Version des Beatles-Songs mit einer Piccolo-Trompete in der Hauptrolle war fein und honigsüß auch bei den virtuosen Eskapaden.

Der Liebling der Band ist Gershwins „Summertime“, ihre Version des Klassikers ließ in ihrer wunderbaren Lässigkeit mit leisen, satten Tönen und Glissando-Seufzern alle Vergleiche mit anderen verblassen. Die vier Songs aus Bernsteins „Westside-Story“, nach Daellenbach „die schönsteste Musik“ für eine Brassband, eröffneten ein großes Gefühlspanorama mit Höhen, Tiefen und elektrisierenden Kontrasten.

Eine glänzende Überraschung war die Ballett-Einlage. Zu einem Potpourri von Grieg bis Strauss gab es eine gewagte Choreografie zu sehen, bei der der am Boden liegende und lustig drauflos musizierende Daellenbach und eine Bravournummer mit verschränkten Händen der beiden Trompeter nur zwei von vielen herrlich schrägen Einfällen waren. Jetzt weiß man auch, warum die weißen Turnschuhe das Markenzeichen der Gruppe sind.

Die Begeisterung im Publikum kannte keine Grenzen. Und zum Glück gab es doch noch eine Zugabe: Mit Rimsky-Korsakows „Hummelflug“ stürzte sich eine gefühlte Million der brummelnden Insekten in die Gehörgänge, atemberaubend, spieltechnisch scheinbar unmöglich. Und noch einmal Spiel und Spaß: zu fröhlich swingender Musik setzte ein reges Plätzetauschen, Vor- und Zurücktreten, Hinknien und Aufstehen ein, so lustig anzusehen, dass man sich den perfekten Ton und das präzise Zusammenspiel erst einmal wieder vergegenwärtigen musste. Ein großartiger Abend mit der besten Brass-Band des Planeten!