Die Weichen sind gestellt. Der Seniorenbeirat kann seine Arbeit aufnehmen, um älteren Menschen in der Stadt eine Stimme zu geben. Als erste größere Maßnahme wird im Oktober eine Fragebogenaktion zum Thema „Älterwerden in der Stadt Lörrach“ gestartet. Von Peter Ade Lörrach. Über 6500 Frauen und Männer, die 65 Jahre und älter sind, leben in der Kreisstadt. Sie sollen ermutigt werden, ihre Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse kundzutun. Die Interessenvertretung werde angesichts einer älter werdenden Bevölkerung immer wichtiger, begründen Bürgermeister Michael Wilke und die städtische Seniorenbeauftragte Ute Hammler das geplante Vorgehen. Wilke ist Vorsitzender des 2015 gegründeten und vom Gemeinderat mit einer Satzung ausgestatteten Seniorenbeirats. Hammler hat die Geschäftsführung inne. Der Beirat will die Stadtverwaltung und die politischen Gremien beraten und eigene Initiativen zur aktiven Gestaltung des Lebensalltags von Senioren entwickeln. Das Leitungsgremium ist seit Dienstag komplett. In der ersten öffentlichen Sitzung erfolgten die erforderlichen Ergänzungswahlen: Die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Gabi Schupp, wurde stellvertretende Vorsitzende und vertritt gleichzeitig die Wohlfahrtsverbände. Als Sprecherin der Kirchen gehört Christine Gellrich dem Vorstandsgremium an, für den Gemeinderat sitzt Brigitte Martin (Grüne) im Leitungsteam. Weitere Stadträte im Beirat sind Silke Herzog (Freie Wähler), Hannelore Roßkopf (CDU) und Heinz-Peter Öhler (SPD). Anja Knupfer wurde als ehrenamtliche Vertreterin der Bürgerschaft nominiert und gewählt. Wilke freute sich über die Zusammensetzung des Beirats. Gleichzeitig bedauerte er, dass die muslimische und die jüdische Gemeinde auf die Einladung zur Mitwirkung nicht reagiert hätten. „Schließlich werden auch diese Mitbürger älter“, erklärte der Vorsitzende. Seine erste größere Aufgabe sieht der Seniorenbeirat in der Ausarbeitung des Fragebogens „Älterwerden in der Stadt Lörrach“. Ein von den Mitgliedern Martin, Öhler, Schupp und Geschäftsführerin Hammler erstelltes Gerüst soll verfeinert werden. Die bereits fixierten Themen des Fragebogens kreisen um die Bereiche: Wohnung und Wohnumfeld, soziale Kontakte, Unterstützung und Hilfen für Ältere sowie bürgerschaftliches Engagement. Obendrein sollen die Befragten gebeten werden, „Verbesserungen oder weitere Angebote für ältere Menschen in Lörrach“ zu benennen. Parallel zur Ausarbeitung des Fragenkatalogs wird der Seniorenbeirat festlegen, wie und wo die Bögen verteilt beziehungsweise ausgegeben werden. Vorgesehen sind bis jetzt die Dienststellen der öffentlichen Verwaltung, Alten- und Pflegeheime sowie kirchliche Einrichtungen. n Nächstes Treffen des Seniorenbeirats ist ein Workshop am Dienstag, 8. November, 15.30 bis 19.30 Uhr, im „Nellie Nashorn“. Dabei sollen Erfahrungen zusammengetragen, Schwerpunkte aufgezeigt und Arbeitsgemeinschaften gebildet werden.