Basel. Ein Tanz am Himmel mit Helikoptern und Düsenjets? Performances, bei denen die Atelierwände von Kugeln durchsiebt werden? Ein vor Feuer panisch flüchtendes Publikum? Wer so etwas kreiert, der muss ein unkonventioneller, vielleicht gar verrückter Typ sein. Der Brite Stephan Cripps gilt als Ausnahmekünstler. Ihm widmet das Museum Tinguely nun die erste große monografische Ausstellung unter dem Titel „Performing Machines“.

Zeit seines jungen Lebens – Cripps starb 1982 mit nur 29 Jahren an einer Überdosis Methadon – war er fasziniert von Maschinen, Klängen und dem sinnlichen Potenzial von Feuer. Darauf basierend kreierte Cripps geradezu „wahnsinnige Unternehmungen“, so die Kuratorin der Ausstellung, Sandra Beate Reimann.

Die Ausstellung versammelt über 200 Arbeiten, darunter Filme, „Sound Works“ und vor allem viele Zeichnungen und Collagen. Wer spektakuläre Show-Elemente erwartet, wird enttäuscht sein. Denn die im Obergeschoss des Museumsbaus in abgedunkelten Räumen gezeigte Schau fordert den Besucher heraus: zum Nahherangehen, zum Genauhinschauen, auch zum Nachlesen der die Arbeiten entschlüsselnden Saaltexte.

In einem Kabinett werden eine Interviewaufnahme mit dem Künstler sowie zahlreiche Fotografien von seinem langjährigen Atelier gezeigt, das sich in einem ehemaligen Warenhaus in London befand und Heimstätte für viele, sich gegenseitig inspirierende kreative Geister war.

All die in mehreren Räumen thematisch gegliederten Zeichnungen, Fotos und Filme verschaffen Einblick in die ungewöhnliche Ideenwelt des Künstlers.

Ein Beispiel: Mehrere Zeichnungen zeigen Cripps Entwurf eines Gartens, abseits von Idyll und gängigen Vorstellungen. Seine Entwürfe zeigen ein Environment, in dem Gummi-Enten auf Fließbändern entlangfahren, Sonnenschirme explodieren, die Bäume aus Gartengeräten bestehen, und es gewaltig­ lärmt. Gängige Vorstellungen von Natur werden verschoben, Technik mit Natur in eins gesetzt.

Beispiel zwei: Präsentiert wird ein Film, in dem der Künstler seine Vorstellungen von einem Düsenjet- und Helikopter-Tanz durch das Zusammenschneiden realer Filmaufnahmen kreierte. Er plante eine solchen Tanz samt Bombenabwurf und auf dem Rollfeld sitzendem Publikum – eines von vielen Projekten, die allerdings nie umgesetzt wurden.

Beispiel drei: Entworfen hat Cripps unter anderem ein Unterwasserballett in der Themse: Taucher sollten an einem Kran ins Wasser gelassen werden und mit einem Ballon wieder an die Oberfläche steigen. Eines von vielen Projekten, an deren Umsetzung der Künstler durchaus glaubte.

Viele seiner „Performing Machines“ haben einen Bezug zu Wasser, Feuer und Luft. So fanden Heißluftballons, Flugzeuge und Jets Eingang in seinen Maschinenkosmos. Feuer wiederum prägt auch einige seiner Zeichnungen. Die wiesen häufig Gebrauchsspuren auf, Risse, Flecke oder verbrannte Ränder.

Mit seiner Begeisterung für kinetische Maschinen sowie seiner Faszination für das poetische Potenzial von Zufall und Zerstörung zeigt Cripps Nähe zu Jean Tinguely.

Stephen Cripps galt in den 70er Jahren als einer der vielversprechendsten Künstler. Er war unglaublich radikal und seine Projekte und Performances geradezu gefährlich. Die Ausstellung zeigt das ganze Spektrum seines Schaffens, seiner Ideenwelt, in deren Fokus auch Experimente mit Klang standen. Wer aktiv und konzentriert auf die informative Werkpräsentation zugeht, wird verblüffende Einsichten in Cripps Welt aus Schall und Rauch gewinnen können.

Stephen Cripps: „Performing Machines“ im Museum Tinguely: 27. Januar bis 1. Mai: Di bis So, 11 bis 18 Uhr; Führungen: Jeden Sonntag um 11.30 Uhr; es ist ein Katalog erschienen.