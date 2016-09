Lörrach (was). Gustav Struve, Friedrich Hecker, Georg Herwegh: Über die Hintergründe und den Verlauf der Badischen Revolution 1848/49 und den „schweren Weg zur Freiheit“ informierte bei einer rund einstündigen Führung am gestrigen Tag der Demokratie Kulturwissenschaftler Dominik Baiker im Dreiländermuseum.

Dabei beleuchtete er für zahlreiche Interessenten nicht nur den Ablauf der Ereignisse im Revolutionsjahr und in Lörrach, sondern schilderte auch die Ausgangslage, die den Aufstand in Baden überhaupt erst möglich machte: „Demokratie ist ein Ausdruck, der vielfach auf die Antike zurück geht“, führte Baiker in die Thematik ein. Allerdings konnten sich weder in der Antike noch im Mittelalter demokratische Ideale durchsetzen. Im Gegenteil: Ende des Mittelalters herrschten in der Gesellschaft wenige Adlige, während die Mehrzahl des Volkes rechtlos blieb. Mit zunehmendem Wohlstand und steigender Bildung des Bürgertums in den Städten, wurde diese Rechtlosigkeit allerdings nicht länger hingenommen: In Frankreich spitzte sich die Situation derartig zu, dass sich 1789 die Bevölkerung auflehnte und mit dem Sturm auf die Bastille eine Revolution in Gang setzte.

Diese Ereignisse wurden derweil „auch in Baden genau beobachtet“, erklärte Baiker. Allerdings herrschte zu dieser Zeit in der Markgrafschaft noch Markgraf Karl-Friedrich von Baden-Durlach, der als sehr aufgeklärt galt und als einer der ersten in Europa, die Leibeigenschaft abgeschafft hatten. Außerdem habe er großes Interesse daran gehabt, das Los der eigenen Bevölkerung zu verbessern, erläuterte der Referent.

Mit der Niederlage Napoleons bei Waterloo und der darauf folgenden Teuerung und Restauration änderte sich die Situation jedoch. In der Bevölkerung machte sich – auch in Folge der Einschränkungen der Karlsbader Beschlüsse 1819 – eine große Unzufriedenheit breit, die in dem Bestreben nach einem geeinten Nationalstaat gipfelte. „1847 kommt dann Bewegung in die Geschichte“, erklärte Baiker. Entstand doch in der Schweiz nach dem Sonderbundskrieg ein moderner, geeinter Nationalstaat. In der Folge kam es auch in Baden zu immer mehr Versammlungen. In Frankfurt wurde ein Vorparlament einberufen, das eine Verfassung ausarbeiten sollte. Friedrich Hecker und Gustav Struve gingen diese Vorgänge jedoch zu langsam, so dass sie die Versammlung 1848 erbost verließen. Mit der Sammlung von Truppen in Südbaden kam es nun offiziell zur Revolution. Noch im selben Jahr wurden jedoch alle Versuche, auf dem Gebiet des heutigen Deutschland einen geeinten Staat und eine Demokratie zu schaffen, niedergeschlagen.