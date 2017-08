Lörrach Eli-Chirurgen warnen vor Henna-Tattoos

Lörrach. Die Kinderchirurgen des St. Elisabethen-Krankenhauses in Lörrach weisen darauf hin, dass es extrem gefährlich werden kann, wenn sich Kinder im Urlaub ein sogenanntes Henna-Tattoo aufmalen lassen. Die Folgen können schwere allergische Reaktionen sein – im schlimmsten Fall kann die Haut derart geschädigt werden, dass lebenslange Narben zurückbleiben.

Ein beliebtes Souvenir aus dem Urlaub in bestimmten Ländern ist eine Henna-Bemalung der Haut mit schönen Ornamenten und Mustern. Wenn dabei nur der Henna-Farbstoff verwendet wird, ist diese Prozedur relativ ungefährlich, aber leider ist das Kunstwerk auf der Haut dann auch nicht so lange haltbar. Immer häufiger werden daher von den „Künstlern“ zur Verbesserung der Haltbarkeit dem Henna andere Bestandteile wie Haarfarbe beigemischt.

Diese kann das ätzend wirkende und hochgiftige Paraphenylendiamin, sogenanntes PPD enthalten. Die Haut reagiert darauf hochallergisch. „Es kann zu massiven Reaktionen auf den Farbstoff und damit auch zu Blasenbildung, Wundinfektion und Narbenbildung wie bei einer Verbrennung kommen“, so Dr. Tobias Berberich, Chefarzt der Abteilung für Kinderchirurgie am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach.

Die schweren Hautschädigungen entwickeln sich sehr rasch und unkontrollierbar. Leider müssen die Kinderchirurgen am Eli immer wieder die Folgen solcher „Souvenirs“ behandeln, und die Kinder behalten manchmal lebenslang sichtbare Narben.

Eindringlich warnt Berberich vor allem vor Henna-Tattoos, wenn Kindern versprochen wird, mit dem Tattoo sofort ins Wasser zu dürfen und dass das Tattoo extra lange halten wird. Dann sind sehr wahrscheinlich gefährliche Beimischungen im Farbstoff, die zu den üblen Schäden führen können.