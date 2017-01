03:50 Neuer Rekord bei Unfällen mit Pedelecs in Deutschland

Wiesbaden - Die Zahl der Unfälle mit elektrounterstützten Fahrrädern hat einen neuen Rekord erreicht. Fahrer von sogenannten Pedelecs, die durch einen Elektromotor beim Treten unterstützt werden, waren von Januar bis September an 3214 Unfällen beteiligt, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Dies entspricht einer Steigerung um 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl aller Fahrradunfälle zwischen Januar und September stieg nur um rund sechs Prozent von 61 358 auf 64 964.

03:45 Sprachwissenschaftler geben "Unwort des Jahres 2016" bekannt

Darmstadt - Das "Unwort des Jahres 2016" wollen Sprachwissenschaftler heute in Darmstadt bekanntgeben. Als aussichtsreich gelten Begriffe zum Thema Flüchtlinge, wie etwa "Umvolkung". Bereits für 2015 war mit "Gutmensch" ein Begriff zum Unwort gewählt worden, der aus der Flüchtlingsdebatte stammt.

03:16 Entscheidung über Klage von Muslimen gegen Schwimmunterricht

Straßburg - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet heute in Straßburg über die Teilnahmepflicht von muslimischen Schülerinnen am gemischten Schwimmunterricht. Geklagt haben ein Vater und eine Mutter aus Basel. Die beiden Muslime berufen sich auf die Religionsfreiheit. Ihnen wurden Bußgelder auferlegt, weil sie sich geweigert hatten, ihre Töchter zum Schwimmen zu schicken.

03:16 Pkw-Maut bringt wegen abgasarmer Autos weniger als gedacht

02:14 Rest-Yahoo will sich in Altaba umbenennen

Sunnyvale - Der Internet-Pionier Yahoo will nach dem geplanten Verkauf des Webgeschäfts das verbliebene Unternehmen in Altaba umbenennen. Die heutige Konzernchefin Marissa Mayer werde dann den Verwaltungsrat der Firma - das Kontrollgremium mit weitreichenden Funktionen - verlassen, teilte Yahoo mit. Altaba wird vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen.