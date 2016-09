00:05 Tausende fliehen vor Feuer in Flüchtlingslager auf Lesbos

Athen - Tausende Flüchtlinge sind am Abend nach dem Ausbruch eines Feuers aus dem Auffanglager "Moria" der griechischen Insel Lesbos geflohen. Zur Brandursache kursieren unterschiedliche Angaben. Erst hieß es, Krawalle zwischen den Bewohnern des Lagers hätten zur Eskalation geführt. Später berichteten griechische Medien dann, im Lager seien Gerüchte über die drohende Abschiebung von Migranten in die Türkei kursiert, weshalb es zu Aufständen und Brandstiftung gekommen sei. Es habe keine Verletzten gegeben.

23:52 Unregelmäßigkeiten bei Russland-Wahl: EU fordert Aufklärung

Brüssel - Die Europäische Union hat Russland aufgefordert, die von internationalen Beobachtern monierten Unregelmäßigkeiten bei der Parlamentswahl aufzuklären. Die russischen Behörden müssten so weit wie möglich auf die Vorbehalte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa eingehen, erklärte der Auswärtige Dienst der EU. Die Behörde verwies auf die Feststellung der OSZE-Beobachter, dass im Umfeld der Wahlen Grundrechte eingeschränkt sowie Medien und Zivilgesellschaft kontrolliert worden seien. Auch habe es bei der Registrierung der Kandidaten Unregelmäßigkeiten gegeben.

23:51 Zwei Italiener und ein Kanadier in Libyen entführt

Tripolis/Rom - Unbekannte haben im Südwesten Libyens nach Angaben lokaler Behörden zwei Italiener entführt. Die beiden seien in der Stadt Ghat verschleppt worden, sagte Dschamal Suliman, Mitglied des lokalen Stadtrates, der Deutschen Presse-Agentur. Zwei Autos hätten die beiden gestoppt, als sie in einem Wagen auf dem Weg zur Arbeit am Flughafen gewesen seien. Italienische Medien berichten zudem, dabei sei auch ein kanadischer Begleiter der Italiener verschleppt worden.