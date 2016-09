Von Markus Greiß Lörrach. Beim Verein Lörrach International, der sich die Pflege der Städtepartnerschaften und -freundschaften zum Ziel gesetzt hat, kommt es zu einer personellen Zäsur. Manfred Raupp, seit der Gründung im Jahr 2004 Vorsitzender des Vereins, kandidierte bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch nicht mehr. Dank an Manfred Raupp Oberbürgermeister Jörg Lutz, der auch als Präsident von Lörrach International fungiert, würdigte die großen Verdienste Raupps als „Motor“ des Vereins. Dank Lörrach International seien die Städtepartnerschaften heute „außerordentlich lebendig“. Der 2015 zum Ehrenbürger der türkischen Partnerstadt Edirne ernannte Raupp hob den Ideenreichtum der Vereinsmitglieder und das gute Verhältnis zur Stadt als wichtige Erfolgskriterien hervor und bezeichnete die Aktionen mit den verbundenen Städten als „Friedensdienst“. Als Nachfolgerin wählten die Mitglieder einstimmig die bei der Universität Basel tätige Susanne Daniel. Rückblick Im April wurde das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Lörrach-Sens mit einem Festabend im Burghof begangen. Im Juni folgten in Senigallia die Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Partnerschaft mit der italienischen Stadt. Durch Austauschprogramme hatten Schüler verschiedener Lörracher Schulen die Möglichkeit, Auslanderfahrung zu sammeln und persönliche Kontakte zu Schülern aus Senigallia, Sens, Chester, Meylan und Meerane zu knüpfen. 15 Jugendliche aus Senigallia und Padua absolvierten im Rahmen des EU-Förderprogramms MobiPro in der Lerchenstadt ein Praktikum. 14 von ihnen beginnen nun eine Ausbildung in Lörracher Betrieben. Im Juli fand im SAK das Intercamp 2016 mit 50 Jugendlichen aus den Partnerstädten und aus verschiedenen Flüchtlingsländern statt. Und im Februar riefen Lörrach International und die Stadt Lörrach gemeinsam zu Spenden für den schwerkranken elfjährigen Wanja aus Wischgorod auf. Dank der eingegangenen 7900 Euro konnte der Junge notoperiert und gerettet werden. Ausblick Am heutigen Freitag reist eine achtköpfige, aus Vereinsmitgliedern und Stadtvertretern bestehende Delegation zur Kommissionssitzung der Partnerstädte nach Sens, an der unter anderem auch Vertreter aus Senigallia und Chester teilnehmen. Auf dem Programm steht der Wunsch der französischen Partnerstadt, einen Partnerschaftsverein nach dem Vorbild von Lörrach International zu gründen. Zeitgleich finden in Sens die Gegenfeierlichkeiten zur 50-jährigen Städtepartnerschaft mit Lörrach statt. Mitglieder und Finanzen Aktuell zählt der Verein Lörrach International 134 Mitglieder. Im Jahr 2015 erzielte der Verein einen Überschuss in Höhe von insgesamt 2539 Euro.