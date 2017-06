Lörrach Endlich ein Dach über dem Kopf

Von Alexander Anlicker

Lörrach. Es gibt zu wenig Wohnraum, das macht für Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger die Mieten nahezu unbezahlbar. Trotz seiner guten wirtschaftlichen Situation zählt der Landkreis Lörrach landesweit zu den Regionen mit den meisten Obdachlosen. „Obdachlosigkeit kann jeden treffen. Obdachlose, das sind nicht nur Tippelbrüder“, weiß Stefan Heinz, Leiter der AGJ Wohnungslosenhilfe und des Erich-Reisch-Hauses in Lörrach.

Die Weihnachtshilfsaktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ des Verlagshauses Jaumann ( Die Oberbadische/Markgräfler Tagblatt/Weiler Zeitung) hat daher das Thema „Wohnungsnot und Obdachlosigkeit“ 2016 zu einem Schwerpunkt gemacht und neben mehr als 600 bedürftigen Menschen aus dem Landkreis gezielt Einrichtungen der Obdachlosenhilfe mit Spenden unterstützt. Dazu zählten unter anderem die Wärmestube in Weil am Rhein, der Verein „Pro digno“ der das Übergangswohnheim im Stettener „Rössle“ betreibt, der Verein „Kreuzweg – Diakonische Stadtarbeit“ sowie das Erich-Reisch-Haus.

Mit 30 000 Euro ging der größte Batzen an das Erich-Reisch-Haus, das damit ein neues Wohnprojekt für wohnungslose Frauen in Brombach verwirklicht hat.

Auch mit Unterstützung der Stadt Lörrach, der Städtischen Wohnbau, des Landkreises und der Katholischen Kirchengemeinde wurde in den vergangenen Monaten ein eigenes Haus für Frauen geschaffen. Dieses bietet Wohnraum für acht Frauen, die im Rahmen des „Betreuten Wohnens“ für einen befristeten Zeitraum begleitet und auf dem Weg in ein normales Leben unterstützt werden.

Das Projekt sei das erste solitäre Frauenangebot im Landkreis Lörrach im Bereich der Wohnungslosenhilfe, berichtet Stefan Heinz. Der Bedarf an Wohnplätzen für obdachlose Frauen ist groß. Im vergangenen Jahr haben 150 Frauen die Ambulante Fachberatung für Wohnungslose in Lörrach aufgesucht. Das sind knapp 20 Prozent aller Hilfesuchenden. 28 Frauen haben das Angebot der Notschlafstelle im Lörracher Erich-Reisch-Haus genutzt.

Wohnungslose Frauen leben „unsichtbar“

Frauen lebten nur sehr selten offen und sichtbar wohnungslos auf der Straße oder in Einrichtungen des Hilfesystems, weiß Heinz. Ein viel größerer Teil lebe in „verdeckter Wohnungslosigkeit“, in teilweise prekären Abhängikeitsverhältnissen bei sogenannten „Beschützern“. Frauen versuchten aus Scham ihre Not zu verschleiern und die Notlage aus eigener Kraft zu überwinden. Das Erich-Reisch-Haus reagiert mit der Ausweitung von Frauenplätzen auf diesen oft unsichtbaren aber dennoch vorhandenen Bedarf. Neben dem neuen Angebot in Brombach hält die Einrichtung in der Wallbrunnstraße weitere elf Plätze für Frauen bereit.

Erste Bewohnerinnen sind eingezogen.

Anfang März ist die Schlüsselübergabe an das Erich-Reisch-Haus erfolgt, zwischenzeitlich sind die ersten drei Bewohnerinnen in Brombach eingezogen. Dank der Unterstützung durch die Aktion „Leser helfen“ konnten die Zimmer schnell bezugsfertig eingerichtet werden, freut sich Heinz. „Wir hatten eine große Einkaufsliste“, sagt der Leiter des Erich-Reisch-Hauses. Angefangen bei Betten, Lattenrosten und Matratzen über Lampen, Kommoden, Nachttischen, Spiegeln und Schränken – die in diesen Tagen geliefert werden. Hinzu kommen Kleiningkeiten wie Duschvorhänge und Bilder. Auch eine gemeinschaftliche Waschmaschine und Trockner, Wascheständer sowie verschiedene Küchenutensilien standen auf der Einkaufsliste und konnten mit Unterstützung der Hilfsaktion beschafft werden.

Schon Kleinigkeiten wie ein Wäschekorb bereiten Freude

In der Tat machen die renovierten und frisch gestrichenen Zimmer einen wohnlichen Eindruck. Ein paar Bilder an der Wand schaffen Atmosphäre. Das Goethe-Zitat „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“ ist auf einer Postkarte im Treppenhaus zu lesen. Die Zimmer bieten den Frauen neben dem Obdach einen geschützten Rückzugsraum. Betreut werden die Bewohnerinnen von den Sozialarbeiterinnen Birgit Schwarz und Maria Vögele sowie von der DHBW-Studentin Slavica Stanojevic, die im Haus über ein Büro verfügen und hier vier Mal in der Woche eine Sprechstunde anbieten.

Sie möchte sich bei allen Spendern und Unterstützern der Aktion „Leser helfen“ bedanken, sagt die 22-jährige Maria (Name von der Redaktion geändert), die als eine der Ersten ins neue Haus eingezogen ist. „Wir drei, die hier eingezogen sind, haben gar nichts. Selbst kleine Dinge sind ganz groß“, sagt sie und freut sich riesig über Kleinigkeiten wie einen Wäschekorb. Wegen familiärer Probleme ist die junge Frau bei ihrer Mutter ausgezogen, die Wohnung ihres getrennt lebenden Vaters sei zu klein, um sie auch noch unterzubringen, erzählt die 22-Jährige von ihrem Weg in die Obdachlosigkeit. Ihr Vater habe sie zu den Ämtern begleitet, von dort wurde sie ans Erich-Reisch-Haus verwiesen, wo sie für zwei Monate ein Notschlafstelle beziehen konnte. Hier aber habe ich mehr Ruhe und ein eigenes Zimmer, freut sie sich über die neue Unterkunft im „Betreuten Wohnen“. Die Miete für das Zimmer bezahlt derzeit noch das Jobcenter beziehungsweise das Sozialamt.

Die junge Frau bereitet sich auf den Beginn einer Ausbildung ab September vor und hofft dann möglichst bald in eine eigen Wohnung ziehen zu können. „Ich schaue mich mit den Sozialarbeiterinnen nach einer Wohnung um“, sagt Maria, wohl wissend, dass das Zimmer in Brombach nur eine Wohnung auf Zeit ist. Ein halbes, vielleicht auch ein ganzes Jahr hat sie nun Zeit, in Ruhe nach einer Wohnung zu suchen. Kein leichtes Unterfangen, sind doch Kaltmieten von 470 bis 500 Euro für sie nahezu unbezahlbar.