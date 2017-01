Gesund, natürlich, voller Energie: Die Brüder Jan und Hendrik Nelis haben gemeinsam mit Fabian Betzing ein neues Getränk entwickelt: einen „Superfood-Drink“ – Made in Lörrach.

Lörrach. „No-limit“ heißt die Erfindung. Sie ist ein Gemisch mit natürlichem Koffein aus Guarana, nährstoffreichem Moringaextrakt, einem Vitamincocktail und Konzentrat aus verschiedenen Fruchtsäften. Vorteil beim Koffein aus Guarana ist, dass es nicht schubartig, wie etwa bei Kaffee wirkt, sondern mit der Zeit im Körper abgegeben wird und so bis zu sechs Stunden fit halten kann. Die Bezeichnung als Energydrink lehnen die jungen Unternehmer aber ab. „Wir wollen etwas Neues sein, wir bieten einen „Superfood-Drink“.

„Superfood“ ist allerdings ein Marketingbegriff für gesunde und nährstoffreiche Nahrungsmittel. In welchem Maße der Körper von diesen tatsächlich profitiert, ist allerdings noch umstritten.

Auf den Drink zugreifen, sagt Jan Nelis, könne man, „wenn man vor Herausforderungen im Leben steht. Wir wollen, dass jeder Mensch das Beste aus sich machen kann.“ Die Zielgruppe sollen vor allem Studenten und Berufstätige sein.

Kennengelernt hatten sich die Drei beim Ruderklub Basel. Durch den Sport beschäftigten sie sich viel mit Ernährung. „Wir suchten ein energiereiches, aber gesundes Getränk. Doch den gesunden Smoothies fehlte die Energiekomponente, die herkömmlichen Energydrinks hatten zu viele synthetische Inhaltsstoffe“, sagt Jan Nelis. Diese Lücke möchte das Trio ausfüllen. „Wir wollten endlich einen Energieschub ohne schlechtes Gewissen. Unser Ziel ist, zu zeigen, dass gesunde Ernährung cool sein kann“, so Jan Nelis.

Am Anfang der fast zweijährigen Konzeptionszeit stand eine lange Liste mit Zutaten, die in Frage kommen konnten. Sie führten Gespräche mit Industrie-Fachkräften und Biologen, um die finale Mixtur zu entwickeln. Jan Nelis, der im Team als Ernährungsexperte agiert, will mit einem Studium in Molekularbiologie beginnen. Die beiden anderen studieren Wirtschaft. Finanziert werde alles zum Großteil aus der eigenen Tasche. 30 000 Flaschen wurden bereits produziert, die im Onlineshop sowie im Lörracher und Grenzacher Hieber erworben werden können. Zukünftig sollen auch lokale Bars und Klubs beliefert werden. Die genauen Anzahl an bereits verkauften Exemplaren wollen die drei Entwickler aber nicht nennen.

Natürlich, leistungssteigernd, regional: Die Jungunternehmer nutzen möglichst alle Facetten des neuen Produkts als Marketingplattform. Darauf basiert auch die Kampagne „local-hero“. Dabei wollen sie Menschen, die Besonderes in der Region leisten, dazu bringen, sich mit der Flasche in der Hand zu fotografieren.

Die Start-Up-Gründer haben noch viel vor. Eine Basis haben sie bereits: Erste Reaktionen seien positiv, sagt Fabian Betzing. Auch die Flasche die man im Gegensatz zu den gewohnten Dosen wiederverschließen kann, sei ein Pluspunkt. Am Samstag, 11. Februar, präsentieren die Getränk-Erfinder ihr Produkt im Grenzacher „Hieber“.