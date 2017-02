Gesund, natürlich, voller Energie: Die Brüder Jan und Hendrik Nelis haben gemeinsam mit Fabian Betzing ein neues Getränk entwickelt: einen „Superfood-Drink“ – Made in Lörrach. Mit Katharina Ohm sprachen sie über ihr Start-Up, Anfänge und Visionen.

Welche Idee steht hinter dem Getränk? Jan Nelis: Angefangen hat es dadurch, dass wir alle drei im Basler Ruderklub sind. Durch den Sport haben wir uns viel mit Ernährung beschäftigt. Wir wollten uns so gesund wie möglich ernähren, damit wir im Sport gute Leistungen bringen. Dabei ist uns der Gedanke gekommen, dass es zwar Smoothies gibt die wir superlecker und gesund finden, bei denen die Energiekomponente aber gefehlt hat. Auf der anderen Seite gab es die Energydrinks, die wir vom Effekt her cool fanden, aber die Zusammensetzung, die sehr künstlich ist, eben nicht. Das ging uns gegen den Strich. Da wollten wir eine Verbindung finden.

Was sind eure Prioritäten bei eurem Energy-Drink? Jan Nelis: Das wir keiner sind!(lacht) Wir sehen uns selbst als etwas Neues, als einen Superfood-Drink. Weil wir eben die drei „Superfoods“ Guarana, Moringa und Granatapfel verwendet haben. Am wichtigsten ist die Natürlichkeit, also keine synthetischen Inhaltsstoffe und der pushende Effekt durch Guarana. Ebenfalls wichtig ist die regionale Vermarktung und Herstellung. Wir starten deshalb eine lokale Marketing-Kampagne, die wir „local-hero“ nennen werden. Dabei wollen wir die Leute motivieren, Fotos von sich und der Flasche mit dem Hashtag „#localhero“zu posten, wenn sie etwas geleistet haben, auf das sie stolz sind. Hendrik Nelis: Wir wollen Geschichten hinter lokalen Helden erzählen und das mit unserem Getränk verknüpfen, weil die Leute in der Region, jeder in seinem Bereich, eigentlich unheimlich coole Sachen leisten.

Zwei Jahre Konzeptionierung: Wie war das? Hendrik Nelis: Da wir alles neben dem Studium und Schule gemacht haben, dauerte es seine Zeit, wir hatten ja auch sehr begrenzte Mittel. Jan Nelis: Es war sehr spannend, wir sind viele unterschiedliche Formeln durchgegangen, haben unzählige Dokumente erstellt. Es hat mit einer riesigen Liste an Inhaltsstoffen begonnen. Wir haben viel recherchiert, haben Gespräche mit Leuten aus der Industrie, also großen Nahrungsmittelherstellern und Biologen geführt. Dadurch und im Abgleich mit unseren Zielsetzungen sind wir dann auf die drei Superfoods gekommen.

Wie produziert ihr euer Getränk? Jan Nelis: Wir wollten, dass unser Getränk professionell produziert, und nicht irgendwie im Keller zusammen gemixt wird, daher haben wir uns mit dem Getränkehersteller Döhler zusammengetan.

Eure Flasche steht bei Hieber im Regal, kürzlich habt Ihr euer Produkt im Markt präsentiert. Wie war das Feedback? Hendrik Nelis: Es kamen viele Leute, das hätten wir nicht erwartet. Viele hatten den Drink bei facebook oder Instagram gesehen und sind extra gekommen. Das freut uns, dass sich die Leute so interessieren und wir somit den Nerv der Konsumenten getroffen haben. Die Leute mochten die Natürlichkeit, die nachhaltige Glasflasche, die man im Gegensatz zur Dose wieder zumachen kann. Auch das Äußere war ansprechend. Die Leute haben’s probiert, die Leute haben’s gekauft, das war ein tolles Gefühl da mit dem eigenen Produkt zu stehen.

Wann trinke ich euren Drink am besten? Jan Nelis: Wenn man vor Herausforderungen in seinem Leben steht, soll man auf den Drink zugreifen können. Durch das Koffein und die Vitamine ist man optimal versorgt, um körperlich und geistig performen zu können.

Was wünscht ihr euch für die nächsten Jahre? Jan Nelis: Ich wünsche mir, dass wir viele Leute finden, die sich damit identifizieren können und sich für Ernährung interessieren. Auf Ernährung achten muss nicht uncool sein! Fabian Betzing: Und dass wir unsere 30 000 produzierten Flaschen verkaufen können natürlich.