Lörrach Engagement verdient Ehre

Die Stadtverwaltung möchte Bürgerengagement intensiver würdigen und hat deshalb ihr Ehrungskonzept überarbeitet.

Lörrach (bk). Nach der Ehrenbürgerschaft war bislang der Markus-Pflüger-Preis die zweithöchste Auszeichnung der Stadt.

Der Markus-Pflüger-Preis

Der Gemeinderat hatte im Sommer 2009 der Kommune grünes Licht für die Auslobung dieses Preises erteilt, der in der Regel alle zwei Jahre für „herausragende Leistungen“ zum Wohl der Stadt vergeben wird. Eine weitere Voraussetzung war, dass der Preisträger zum Zeitpunkt der Verleihung Lörracher Bürger sein musste. An dieser Stelle soll eine wichtige Veränderung in Kraft treten: „Der Preisträger hat einen Bezug zu Lörrach“ heißt es nun in der Verwaltungsvorlage, die am Donnerstag im Hauptausschuss beraten wird. Zudem soll bei der Vergabe auf einen festen Turnus verzichtet werden. Der Preis wird auf Vorschlag und Beschluss des Gemeinderats durch den Oberbürgermeister vergeben.

Nach wie vor sollen Preisträger neben einer Urkunde die Skulptur „Geöffnetes“ des Lörracher Künstlers Rudolf Scheurer erhalten.

Die Lisa Rees-Medaille

Die Verwaltung möchte darüber hinaus eine weitere Bürgerehrung ausloben, „um das vielseitige und engagierte Wirken der Lörracher Bürger und herausragende sowie beispielgebende Projekte zum Wohl der Stadt und der Stadtgesellschaft auszuzeichnen“, so die von Susanne Spingler, Fachbereichsleiterin „Medien und Kommunikation“, verfasste Vorlage. Die Auszeichnung mit Namen „Lisa Rees-Medaille“ soll „in der Regel“ alle zwei Jahre beim städtischen Neujahrsempfang verliehen werden.

Ausgezeichnet werden „herausragendes ehrenamtliches Engagement oder Beispiel gebende Projekte von Bürgern, die in Lörrach wohnen und wirken oder Organisationen und Initiativen, die in Lörrach und für die Stadtgesellschaft wirken“.

Über die Auszeichnung entscheidet eine Jury, die sich aus Vertretern der Kategorien Kultur, Soziales, Sport, Jugend, Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft zusammensetzt. Außerdem sollen der Jury zwei Medienvertreter und zwei Mitarbeiter der Verwaltung angehören. Zudem sollen Anregungen von Bürgern bei der Erarbeitung von Vorschlägen berücksichtigt werden. Ausgezeichnet werden können bis zu drei Bürger und/oder ein bis zwei Projekte.

Lisa Rees

Die Namensgeberin der Medaille wurde am 9. November 1872 in Rottenburg am Neckar geboren und gilt als Vorkämpferin der Frauenemanzipation. Seit 1897 lebte sie mit ihrem Mann Carl Rees in Lörrach, wo sie am 17. September 1976 starb, nachdem sie für einige Jahre Lörrachs älteste Einwohnerin war.

„Es beschäftigten sie zu jener Zeit besonders die niederen Löhne der Arbeiter, der Väter von meist kinderreichen Familien, wo häufig neben Armut auch Krankheit eingekehrt war. Zunächst durch Privatinitiative, dann durch die Tätigkeit des katholischen Müttervereins St. Bonifatius, dessen Mitbegründerin und jahrelange Vorsitzende sie gewesen ist, versuchte sie auf diese Probleme aufmerksam zu machen. Innerhalb dieses Rahmens setzte sie sich 1905 für den Bau eines Kindergartens St. Bonifatius ein“, schreibt Spingler.

Und weiter: „Nach dem Krieg – zur Zeit der Inflation – beteiligte sie sich an der Einrichtung der ’Mittelstandsküche’, wo von der Geldentwertung betroffene Menschen unentgeltlich ihre Speisen erhielten. Sie arbeitete, stets um Ausgleich bemüht, in Schulkommissionen, im Müttergenesungswerk und ähnlichen Einrichtungen. Im Mittelpunkt ihrer Vortragstätigkeit standen die Frau und die Bewältigung ihrer Probleme im Alltag. Lisa Rees verkörperte jenes besondere Engagement, für das die Stadt Lörrach künftig Bürger oder besondere Projekte auszeichnen will“, schreibt Spingler.