Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wurden die Sparkassenmitarbeiterinnen Rita Bachthaler und Tanja Steinke-Müller geehrt.

Lörrach. Die kleine Feier fand gemeinsam mit den Vorständen André Marker und Rainer Liebenow statt. Sie dankten für die langjährige Treue sowie für die engagierte und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit. Von der Stadt Lörrach und der Sparkasse erhielten die Geehrten Urkunden und Geschenke.

Rita Bachthaler war nach ihrer Ausbildung in der Kreditabteilung und in der Sparabteilung, sowie in der Geschäftsstelle Brombach und in der Kundenberatung tätig. Mittlerweile ist sie seit vielen Jahren im Personalmanagement eine sehr erfahrene Ansprechpartnerin für alle Belange der Mitarbeiter. 2006 hat Rita Bachthaler den Bereich der Förderung von Beruf und Familie mit aufgebaut. Als Beauftragte hat sie die Sparkasse bei den Bündnissen „Generationsfreundlicher Landkreis Lörrach“ und „Lokales Bündnis für Familie Rheinfelden“ in verschiedenen familienbezogenen Projekten vertreten. Zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat sie einen wesentlichen Beitrag geleistet, was zur dreimaligen Auszeichnung der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ führte. Sie ist für die Umsetzung der familienfreundlichen Maßnahmen zuständig und ist kompetente Ansprechpartnerin für Beschäftige, die Kinder zu betreuen oder Angehörige zu pflegen haben, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tanja Steinke-Müller beendete ihre Ausbildung bei der Sparkasse 1993 und verstärkte zunächst das Mobile Einsatzteam in Rheinfelden. Sie war danach in der Geschäftsstelle Schwörstadt und anschließend in der Kundenberatung tätig. Im Jahr 2006 übernahm sie die Leitung der Geschäftsstelle in Hauingen, und nach deren Schließung betreute sie wieder die Kunden in der Hauptstelle Lörrach.

Seit 2013 steht sie als versierte und kompetente Ansprechpartnerin in der Privatkundenberatung Rheinfelden den Kunden zur Verfügung und unterstützt darüber hinaus die Berater als Assistentin in allen administrativen Tätigkeiten.

Gemeinsam mit Kollegen, Personalrat und Führungskräften ließen die beiden Jubilare die Feierlichkeiten mit schönen Gesprächen in lockerer Atmosphäre ausklingen.