Lörrach Entdeckungsreise vor der Haustür

Lörrach. 15 Jahre Schöpflin Stiftung, das sind 15 Jahre für die Interessen der Jugend und Engagement für eine bessere Zukunft. Am Wahlsonntag, 24. September, lädt die Stiftung zum Mitfeiern ein. Es wird viel zu entdecken geben. Interessenten sollten sich hierfür anmelden.

Seit anderthalb Jahrzehnten engagiert sich die Schöpflin Stiftung in den Bereichen Bildung, Prävention und Zivilgesellschaft. Das Gründungsziel war und ist, sich für eine bessere Zukunft für die jüngeren und kommenden Generationen einzusetzen. Gefördert werden deutschlandweit und in einigen europäischen Ländern innovative Organisationen, die sich einem gesellschaftlichen Wandel verschrieben haben. Regional engagiert sich die Stiftung darüber hinaus mit eigenen Einrichtungen im Bereich Suchtprävention (Villa Schöpflin), Kultur & Ferienworkshops (Werkraum Schöpflin) sowie Erziehung (Kinderhaus und Gärtnerhaus Schöpflin).

Begonnen hat das Engagement bereits 2002 auf dem elterlichen Anwesen der Geschwister Schöpflin. Und genau hier soll auch gefeiert werden.

Am Wahlsonntag, 24. September, lädt die Stiftung von 11 bis 20 Uhr zu einem Open House – einem Tag der offenen Tür – mit vielseitigem Programm inklusive Rück- und Ausblick ein. Mit Einlass um 11 Uhr öffnen auch alle Einrichtungen des Schöpflin Geländes. In der Villa Schöpflin erhalten die Besucher einen Einblick in die Arbeit der Suchtprävention bei Jugendlichen. Im Werkraum Schöpflin finden Kinderworkshops statt, die Puppentheateraufführung „Fischbrötchen“ des renommierten Puppentheaters Halle sowie Schreibkurse zu Themen wie „Liebesbrief“ und „Kreativität“ für Erwachsene.

Die Kindergärten laden unter anderem zum Montessori-Erlebnis ein, bei dem Eltern und Kinder sich einmal selbst an den entsprechenden Materialien versuchen können, während Albert Schöpflin sein Atelier öffnet, um einen Einblick in seine künstlerische Arbeit zu geben.

Auf dem „Fabric“-Areal auf der gegenüberliegenden Straßenseite können sich die Besucher anschauen, was sich bisher auf dem Gelände getan hat und wohin die Entwicklung noch gehen wird.

Ein weiterer Höhepunkt um 18 Uhr: Die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin kommentiert live die ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl.

Daneben gibt es interaktive Vorträge und Workshops zu den Förderaktivitäten der Stiftung. Zu Gast sind einige geförderte Organisationen, darunter Kiron aus Berlin, die ihre Flüchtlingsuniversität vorstellen und Correctiv mit einem Vortrag aus dem Bereich des gemeinnützigen Journalismus.

Viel Kunst, Musik, kulinarische Spezialitäten aus aller Welt und eine alkoholfreie Cocktailbar runden das Programm ab. Der Eintritt sowie Speisen und Getränke sind kostenlos. Alle interessierten Bürger, Familien und Kinder sind eingeladen, das Jubiläum mitzufeiern. Programmauszug Um eine Vorstellung davon zu vermitteln, was die Besucher am Open House erwartet, hier ein kleiner Auszug aus dem Programm:

11 Uhr: Bunte Kinderworkshops: Drucken, Pappmaché, Karten

12 Uhr: Kreativer Schreib-Workshop für Erwachsene zum Thema „Liebesbrief“

13 Uhr: Interaktiver Vortrag: Wie funktioniert eine Flüchtlingsuniversität?

14 Uhr: Die drei Stifter Heidi Junghanss, Albert und Hans Schöpflin im Gespräch mit dem geschäftsführenden Vorstand Tim Göbel

15 Uhr: Theateraufführung des Puppentheaters Halle „Fischbrötchen“ für Kinder

18 Uhr: Live-Kommentierung der Wahlergebnisse durch Herta Däubler-Gmelin

Anmeldung unter: www.schoepflin-stiftung.de/openhouse.htmln Tag der offenen Tür mit Programm am Sonntag, 24. September, 11 bis 20 Uhr