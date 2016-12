Seit vielen Jahren gastiert der Zirkus Montana von Weihnachten bis Dreikönig als „Lörracher Weihnachtscircus“ im Grüttpark und ist zu einer Institution geworden. Diesmal dauert das laufende Gastspiel noch bis 8. Januar. Guido Neidinger sprach mit Sandra Frank über das Zirkusleben im Allgemeinen und den Weihnachtszirkus im Besonderen. Sandra Frank ist beim Zirkus für den gesamten Bereich Programmzusammenstellung, Choreografie und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich.

Erstmals waren wir mit dem Weihnachtszirkus im Jahr 1997 in Lörrach. Der Zirkus Montana wurde vor 40 Jahren in Emmendingen gegründet. Seither sind wir in Süddeutschland mit unserem Unternehmen unterwegs. Vor etwa 25 Jahren wurde der Weihnachtszirkus in Deutschland populär. Da wir Lörrach bereits von verschiedenen Gastspielen im Sommer kannten, war Lörrach für uns auch im Winter eine Option. Anfangs erhielten wir nur alle zwei Jahre eine Genehmigung. Seit sechs Jahren sind wir jedes Jahr über Weihnachten und Neujahr in Lörrach. Wir haben den Zuschauerzuspruch stetig steigern können. Das freut uns sehr, weil es ein Zeichen dafür ist, dass die Menschen unsere Qualität schätzen.

Der Festplatz im Grüttpark ist sehr gut gelegen. Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten. Außerdem ist die Anbindung an die S-Bahn mit einer direkten Haltestelle in der Nähe des Zirkusgeländes optimal. Auch die Grenzlage zur Schweiz ist außerordentlich positiv für uns, weil der Zirkus in der Schweiz einen hohen Stellenwert genießt. Die Lörracher sind zudem ein sehr gutes Zirkuspublikum, das begeisterungsfähig ist. Das spüren auch unsere Künstler. Wir haben inzwischen das Gefühl, zu Weihnachten in Lörrach einfach dazu zu gehören. Das zeigt sich auch immer wieder an den Reservierungen. Viele Besucher kommen jedes Jahr. Auch unser Einzugsgebiet wird immer größer. Es kommen sogar Gäste aus Freiburg oder vom Bodensee.

Wir müssen jedes Jahr aufs Neue einen Antrag bei der Stadt Lörrach stellen. Da wir inzwischen jedes Jahr unser Gastspiel hier haben, erhalten wir auch unmittelbar nach Beendigung des Weihnachtszirkus die Genehmigung für das nächste Jahr. Dafür sind wir der Stadt und ihrem Oberbürgermeister sehr dankbar, weil es uns Planungssicherheit verschafft. Die brauchen wir zur frühzeitigen Verpflichtung von außergewöhnlichen Gastkünstlern.

Das Publikum hat an das Programm des Weihnachtszirkus einen sehr hohen Anspruch. Auch wir bieten im Zirkus Montana in der Sommersaison ein sehr gutes Programm. Aber um die Vielfalt Jahr für Jahr zu gewährleisten, sind wir beim Weihnachtszirkus darauf angewiesen, gute Gastkünstler zu engagieren. Hinzu kommt der wesentlich höhere Aufwand beim Aufbau. So haben wir beispielsweise im Sommer nur ein kleines Foyerzelt. Ein größeres Zelt würde sich bei durchschnittlich viertägigen Gastspielen nicht lohnen. Das ist beim Weihnachtszirkus anders. Aufgrund der niedrigen Außentemperaturen wünschen die Besucher schon vor der Show eine deutlich höhere Aufenthaltsqualtiät. Ein großer Unterschied zu Sommer-Gastspielen sind auch die Energiekosten. Hier gehen wir aber mit der Zeit. So haben wir beispielsweise ein Thermo-Foyerzelt, das sich sehr schnell beheizen lässt und die Wärme gut speichert.

Es kommen Artisten zusammen, die vorher noch nie gemeinsam in einer Show aufgetreten sind. Das erfordert eine große Anstrengung, um Musik, Choreografie, Licht und Vieles mehr exakt aufeinander abzustimmen. Diese Abstimmung dauert etwa eine Woche. Auch sprachliche Probleme müssen bei einem international zusammengestellten Ensemble bewältigt werden.

Ein großes Risiko ist jedes Mal auch das Wetter. Allerdings ist Lörrach und das gesamte Dreiländereck eindeutig vom Wetter verwöhnt. Wir hätten auch die Option gehabt, in Tuttlingen einen Weihnachtszirkus zu veranstalten. Auch dort ist die In-frastruktur hervorragend. Aber vom Wetter sind wir in Lörrach einfach auf der sichereren Seite. Wir hatten hier beispielsweise noch nie mit Schneemassen zu kämpfen.

Wir haben mit Tieren bisher keine Probleme gehabt. Das Veterinäramt hat unsere Tierhaltung stets für gut befunden und ohne Auflagen genehmigt. Raubtiere sind nach wie vor beim Zirkuspublikum ein Magnet. In diesem Jahr haben wir allerdings darauf verzichtet, nicht weil wir Raubtiere ablehnen, sondern weil wir uns in diesem Jahr für eine andere Programmausrichtung entschieden haben.

Wir müssen die Menschen mehr als früher davon überzeugen, dass Zirkus, vor allem für Kinder, traumhafte Erlebnisse mit Spaß, Spannung und Unterhaltung bietet. Deshalb ist es unser vorrangiges Ziel, unsere Shows auf die ganze Familie auszurichten. Natürlich spüren auch wir die große Konkurrenz durch elektronische Medien und andere Veranstaltungen, aber ein Show hautnah direkt an der Manege mit allen Sinnen wahrzunehmen, das ist nach wie vor ein besonderes Erlebnis. Das wird uns von unserem Publikum auch immer wieder bestätigt.

Wir von der Familie Frank sind Zirkusleute in der achten Generation. Aber es gibt durchaus auch Quereinsteiger. Meine Schwägerin war beispielsweise Friseurin, bevor sie meinen Bruder kennengelernt hat und zum Zirkus gekommen ist. Sie hatte sogar den Ehrgeiz, trotz ihrer damals 24 Lebensjahre es in die Manege zu schaffen. Nach zweijährigem intensivem Training war sie dann Trapezkünstlerin. So etwas ist aber nur möglich, wenn man einen eisernen Willen hat, bereit ist, sich zu quälen und eine große Leidenschaft mitbringt. Aber es geht auch anders. Meine Schwester war Artistin, hat einen Mann kennengelernt, der nichts mit dem Zirkus zu tun hatte und lebt heute in Berlin. Sie ist Altenpflegerin. Ihren Sohn wiederum hat es zum Zirkus gezogen. Er lebt und arbeitet seit zwölf Jahren nach seiner Ausbildung an der Artistenschule in Berlin bei uns.

Ohne Teamarbeit geht es nicht. Es ist für uns sogar mehr als Teamarbeit. Es ist tagtägliche Familienarbeit. Als Familie Frank haben wir einen sehr starken familiären Zusammenhalt. Leben und Arbeiten ist bei uns miteinander verschmolzen. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir uns verstehen. Natürlich gibt es auch bei uns Meinungsverschiedenheiten, aber wir müssen miteinander arbeiten und folglich auch ständig miteinander reden. Wir wurden bereits so erzogen. Mein Vater hat großen Wert darauf gelegt, dass wir uns nach einem Streit als Kinder sofort wieder miteinander versöhnten. Christliches Zusammenleben ist uns sehr wichtig. Wenn man Nächstenliebe und gegenseitiges Verständnis lebt, dann kommt man auch gut miteinander aus.

Ja, in den ersten sechs Schuljahren ist das immer noch so. Ab der sechsten Klasse gibt es inzwischen für reisende Kinder eine Fernschule. Das bedeutet, dass unsere Kinder im Rhythmus von sechs Wochen Lernmaterial in allen schulischen Fächern bekommen, das sie abarbeiten müssen. Per Skype werden Klassenarbeiten geschrieben. In regelmäßigen Abständen kommen Bereichslehrer zu uns. In Lörrach ist das Frau Zimmermann, die an der Hellbergschule unterrichtet. Diese Bereichslehrer schauen, ob die Kinder auf dem richtigen Lernstand sind, oder ob etwas fehlt. Der Schulabschluss ist auch für unsere Kinder sehr wichtig. Sie müssen aufgrund der vielen Schulwechsel deutlich mehr lernen, als wenn sie nur an einer Schule unterrichtet würden. Die Abschlussprüfungen müssen unsere Kinder genauso absolvieren wie alle anderen Schüler.

Eigentlich haben wir da nur positive Erfahrungen gemacht. Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Städten ist in aller Regel sehr gut. Das liegt auch daran, dass wir uns Städte aussuchen, die dem Zirkus eher aufgeschlossen gegenüberstehen. Wir haben uns in Süddeutschland aber auch schon einen Namen gemacht und deshalb keine Probleme. Wir bereisen alle zwei bis drei Jahre die Städte, sodass man die Ansprechpartner oft persönlich kennt.

Diese Kooperation ist für uns eine sehr positive Erfahrung. Wir freuen uns, dass wir Teil dieser hochwertigen Veranstaltung sein dürfen und auch einen sozialen Beitrag für die Aktion und damit für Not leidende Menschen in der Region Lörrach leisten können. Die Qualität der Zirkusgala „Salto Sociale“ ist außerordentlich hoch. Das gilt neben dem artistischen Programm auch für die überragende Qualität des Essens und für den professionellen Service. Ich ziehe meinen Hut vor soviel Engagement und Kompetenz. Hinzu kommt der geniale soziale Ansatz mit Interviews auf der Bühne, die eingebettet sind in dieses kulinarisch und künstlerisch anspruchsvolle Potpourri. Der riesige Zuspruch, den diese Veranstaltung genießt, belegt ja auch, dass die Menschen das Konzept mögen. Auch für uns kann das nur positiv sein. Wir konnten durch die Zirkusgala Kontakte zu Menschen knüpfen, die wir vorher nicht kannten. Jeden Tag stehen Leute bei uns an der Kasse und fragen, ob sie Tickets für die Zirkusgala „Salto Sociale“ buchen können, was nicht möglich ist.

