„Wir fahren nach Lahr!“, ruft ein Konfirmand mit strahlendem Gesicht nach der Siegerehrung. Die Konfirmandengruppe aus Hauingen hat beim diesjährigen „Konfi-Cup“ der evangelischen Bezirksjugend des Kirchenbezirks Markgräflerland in der Hochrheinhalle in Wyhlen den ersten Platz erreicht. Zusammen mit Trainer Erik Strohmeyer, Pfarrerin Andrea Heuberger-Sturm und weiteren Fans fahren sie nun am 4. Februar zum Badischen Konfi-Cup in Lahr. Dort spielen alle Bezirkssieger um die Teilnahme am deutschlandweiten Konfi-Cup. Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh wird auch zugegen sein. Foto: zVg