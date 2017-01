Die im Innocel-Gebäude beheimatete „Customer Care International“ (CCI) wird am morgigen Dienstag geschlossen. Rund 40 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz, weil der amerikanische Mutterkonzern Maritz eine strategische Neuausrichtung anstrebt.



Von Kristoff Meller



Lörrach. Die Firma, die 2002 als Callcenter gegründet wurde (siehe Kurzinfo am Ende), beschreibt sich auf der Homepage als „international tätiges Customer Care Center, das sich auf hochwertige Outbound-Telefonie für alle Bereiche der Kundenbetreuung spezialisiert hat.“ Einen Schwerpunkt bilden weltweite Kundenzufriedenheitsbefragungen und Marktpotenzialanalysen. Zielsetzung sei die „Generierung hochwertiger, primärer Daten durch telefonische oder persönliche Befragungen“.



Doch genau das wird künftig nicht mehr gewünscht: „Die Methodik der telefonischen oder persönlichen Ansprache wird vom Mutterkonzert nicht weiter verfolgt“, erklärte Standortleiter Oskar Sariusz von Malecki im Gespräch mit unserer Zeitung. Stattdessen setze Maritz, deren deutsche Zentrale in Hamburg ist, künftig ganz auf das Internet. Dafür sei „Lörrach keine Option mehr“, sagte von Malecki. Die Mitarbeiter im Innocel-Gebäude seien über Neuausrichtung und Schließung bereits am 10. Oktober 2016 informiert worden. „Wir bringen aber die übliche Qualität bis zum Schluss.“



Dies wird am Dienstagmittag der Fall sein, wenn Oliver Kipp, der das operative Geschäft bei Maritz in Hamburg leitet, nach Lörrach kommt, um die Schlüssel der Mitarbeiter einzusammeln und die Büros im Innocel-Gebäude abzuschließen. Kipp war gestern für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen.



Für CCI-Mitarbeiter Gerald Schendel ist die Schließung des Standorts unverständlich: „Wir haben bis heute laufende Projekte mit baden-württembergischen Maschinenbaufirmen und hatten ein lukratives Riesenprojekt mit dem größten Elektrounternehmen Deutschlands in Aussicht. Die haben bis vor wenigen Tagen damit gerechnet, dass wir für sie Befragungen machen“, berichtet Schendel im Gespräch mit unserer Zeitung.



„Wir bedauern das sehr und haben uns lange für eine andere Lösung eingesetzt“, erklärte auch Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Lörrach (WFL), auf Anfrage. Gleichzeitig sei es aber immer schwierig, strategische Entscheidungen des Mutterkonzerns zu beurteilen.



Sie persönlich hält diese aber für zu kurzsichtig: „Ich glaube nicht, dass man in dieser unternehmensnahen Dienstleistung auf den persönlichen Kontakt verzichten kann.“. Es brauche dafür die „Qualität inhaltlich versierter Mitarbeiter“, wie sie CCI über Jahre geliefert habe. Darum sei die Schließung nicht nur ein „Verlust für das Innocel und Lörrach sondern auch für die vielen Kunden in der Region.“



CCI Lörrach:

Die Firma „Customer Care International“ (CCI) wurde 2002 als Callcenter von Klaus Bochmann als Ableger der Imagin AG (Wiesbaden) gegründet. 2011 wurden Imagin und CCI aus Altersgründen von Bochmann an den US-Konzern Maritz übergeben, eines der weltweit führenden Marktforschungsinstitute, und als Maritz CX weitergeführt, der Name CCI blieb bestehen. Zu den Kunden zählen neben diversen Unternehmen der Region auch Großkonzerte wie Siemens oder BMW.

0