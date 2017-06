Lörrach Erfolgreiches Taekwon-Do-Trainingscamp

20:47 Empörung über Schulz-Kritik an Merkel

Berlin - Die Verbal-Attacke von SPD-Chef Martin Schulz gegen Kanzlerin Angela Merkel bringt die Noch-Koalitionspartner zusehends gegeneinander auf. Führende Unionspolitiker reagierten empört auf den Vorwurf von Schulz, Merkel verweigere sich inhaltlichen Festlegungen und gefährde damit die Demokratie. Einen Tag nach dem Beschluss des SPD-Wahlprogramms berieten die Vorstände von CDU und CSU getrennt über das Unions-Konzept, das am 3. Juli beschlossen werden soll. Schwerpunkte sollen Förderung von Familien, Sicherheit und Arbeitsplätze sein. Detailfragen blieben aber offen.

20:42 Bericht: Koalition einigt sich auf WLAN-Gesetz

Berlin - Die große Koalition hat sich nach Informationen des "Handelsblatts" auf die Abschaffung der sogenannten Störerhaftung geeinigt, die den Weg frei machen soll für mehr kabelloses Internet in Cafés und Hotels. Vertreter von Union und SPD hätten dem Gesetzentwurf zugestimmt und sich auf eine Klarstellung verständigt, meldete das Blatt. So solle noch deutlicher gemacht werden, dass WLAN-Betreiber, etwa Hotels, auch weiterhin eigene Sicherheitsmaßnahmen wie die Vorschaltung eines Passworts nutzen dürfen, wenn sie das wollen - sie müssten aber nicht.

18:44 Manchester-United-Trainer Mourinho trauert um seinen Vater

Lissabon - Der portugiesische Erfolgstrainer José Mourinho trauert. Der Vater des Coaches von Manchester United, José Manuel Felix Mourinho, sei gestern im Alter von 79 Jahren in Setúbal südlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gestorben, berichteten Medien unter Berufung auf die Familie. Mourinho postete auf Instagram ohne Kommentar ein Schwarz-Weiß-Foto aus seiner Kindheit mit seinem Vater.

18:43 Dax startet mit leichtem Plus in die Woche

Frankfurt/Main - Der deutsche Aktienmarkt hat am Nachmittag merklich an Schwung verloren und sein zwischenzeitlich klares Plus mehr als halbiert. Der Dax gewann letztlich 0,29 Prozent auf 12 770 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich um rund 0,8 Prozent gestiegen war. Der Kurs des Euro notierte zuletzt bei 1,1196 US-Dollar.