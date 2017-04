Lörrach Erholungsschlaf im Jagdrevier

09:38 Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen im BVB-Fall

Karlsruhe - Im Fall des Sprengstoff-Angriffs auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen will sie am frühen Nachmittag bekanntgeben, teilte die Behörde in Karlsruhe mit.

09:14 Sicherheitskreise: Bekennerschreiben mit Islamisten-Bezug

Dortmund/Berlin - Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund prüfen die Ermittler einen islamistischen Hintergrund. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR, WDR sowie der Deutschen Presse-Agentur wird in dem Bekennerschreiben auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen.

08:57 Ermittlungen nach BVB-Attacke in alle Richtungen

Berlin - Die Polizei ermittelt nach der Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund mit zwei Verletzten weiterhin in alle Richtungen. Nach wie vor werde auch ein islamistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. Auch seien gewaltbereite Fans oder andere Täter im Blick der Ermittler. BVB-Verteidiger Marc Bartra und ein Polizeibeamter waren durch die drei Explosionen nahe dem Bus vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco verletzt worden.

08:51 Xi zu Trump: Probleme mit Nordkorea "friedlich" lösen

Peking - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in einem Telefonat mit US-Präsident Donald Trump zu einem friedlichen Vorgehen im Umgang mit Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm aufgerufen. Nach Angaben staatlicher Medien betonte der Präsident, dass China darauf bestehe, dass eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel geschaffen werde, um Frieden und Stabilität zu wahren. Zugleich rufe China zu "friedlichen Mitteln" auf, um das Problem zu lösen. Er wolle sich mit den USA in dieser Frage weiter austauschen.

07:51 Polizei mit verstärkten Kräften bei Dortmunds Nachholspiel

Dortmund - Die Dortmunder Polizei will beim Nachholspiel des BVB in der Champions League gegen den AS Monaco am Abend mit verstärkten Kräften für Sicherheit sorgen. Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei sagte im ZDF, man stehe mit beiden Vereinen und auch mit allen Sicherheitsbehörden in sehr engem Kontakt. Man werde sein Möglichstes tun, um die Mannschaften zu schützen. Die Polizei spricht nach der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus des BVB vom Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt.