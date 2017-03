Lörrach. Zwei zentrale Gottesdienste zum Thema „Heilendes Erinnern“ finden am Sonntag, 12. März, dem Gedenktag für bedrängte und verfolgte Christen, in Lörrach statt. Um 10 Uhr wird in der Stadtkirche ein ökumenischer Passionsgottesdienst für Umkehr und Versöhnung gefeiert. Gestaltet wird er von der evangelischen Dekanin Bärbel Schäfer und dem katholischen Dekan Gerd Möller.

Die Reformation hat Menschen, Kirche und Gesellschaften erneuert. Doch in ihrer Folge gab es auch Konflikte, Entfremdung, Trennung, ja bewaffnete Konflikte. Die Wunden, die Christenmenschen Christenmenschen zufügten, sind tief, so eine Mitteilung. Und bis heute gelingt es nicht überall, das christliche Miteinander als gleichberechtigte Einheit in Vielfalt zu erleben und zu gestalten.

An vielen Orten finden darum zum 500. Gedenken der Reformation Gottesdienste statt, in denen historische und gegenwärtige Schuld im Angesicht Gottes bekannt und für ihre Überwindung gebetet wird. Auch der Evangelische Kirchenbezirk Markgräflerland und das katholische Dekanat Wiesental wollen dazu einen geeigneten Rahmen bieten. Für Kinder wird ein Kindergottesdienst durch das Team der Christuskirche geboten. Im Anschluss gibt es ein Kirchenkaffee in der Alten Feuerwache.

Um 18 Uhr findet in der Christuskirche ein Segnungs-Gottesdienst mit Pfarrerin Christine Gellrich statt. Hier können Besucher die Wohltat heilender Zuwendung spüren. Der Gottesdienst greift auch Themen aus dem Glaubenskurs Expedition zur Freiheit auf.